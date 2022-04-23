臺灣人百年前就愛看漫畫！臺史博漫畫在臺灣特展 一同回味跨世代的漫畫記憶

你小時候是否曾躲在被窩偷看漫畫？或是有在課堂上偷偷傳閱漫畫的經驗？國立臺灣歷史博物館即（23）日起推出「記憶中的畫格世界─漫畫在臺灣」特展，邀請大家一同走入時光隧道，回味漫畫閱讀的經驗，以及那些陪伴我們長大的漫畫作品和角色們。

開幕活動於今（23）日由文化部人文出版司朱砡瑩副司長及臺史博館長張隆志共同主持，活動邀請台南應用科技大學COSPLAY同好研習社，以大家熟悉的4部動漫作品設計舞蹈演出，藉此勾起大家對漫畫的回憶。館長張隆志感謝各界對漫博館籌備的支持及鼓勵，由文化部委託國立臺灣歷史博物館進行國家漫畫博物館軟體籌備，保存漫畫文化資產及大眾的漫畫記憶，正是漫博館的重要任務之一；漫博館籌備工作經過疫情的考驗，本次特展特別選在「世界閱讀日」這天開幕，是漫博館籌備重要的一步，也將持續透過策展和活動與國內外各界交流。

臺史博館長張隆志表示感謝各界共同推動保存漫畫文化資產及大眾的漫畫記憶（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

前輩漫畫家葉宏甲的家屬葉佳龍先生、東吳大學圖書館館長李宗禾和臺南應用科技大學校長黃宗成都表示漫畫對跨世代臺灣人的重要影響與價值，並表達對國家漫畫博物館籌備的支持，相信臺灣漫畫文化、產業及出版在各界的共同努力下將有更好的發展。這次特展開幕也邀請Coser夏侯橘助扮演漫畫家游素蘭的漫畫「傾國怨伶」的女主角李盈，漫畫家陳漢玲扮演自己的作品「潘朵拉的禁忌之吻」女主角潘朵拉，向觀眾們呈現不同世代的臺灣少女漫畫作品。

臺史博選在世界閱讀日開幕，現場還有來自南應大學生精彩的cosplay表演（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

本次特展分為五大單元，開頭的「百年前開始看漫畫」讓我們知道原來臺灣人從日本時代起就開始從報紙及雜誌汲取漫畫養分，幽默的漫畫作品有描寫臺灣風土人情者，也有回應戰時帝國主義的創作。「在租書攤遇到武林高手」看到戰後進入臺灣漫畫第一波高峰，擠在租書攤看漫畫是許多人的共同回憶，兒童雜誌、本土漫畫大量出版，前輩漫畫家劉興欽老師、游龍輝老師、葉宏甲老師、蔡焜霖先生等前輩紛紛投入漫畫產業。「從漫畫看世界」則呈現1950年代起，各家報社陸續引進歐美漫畫，小亨利、白朗黛、史奴比、加菲貓等成為家喻戶曉的角色；但1960年代也因漫畫審查制對本土漫畫出版造成莫大打擊，盜版日本漫畫開始進入臺灣市場，今日看來啼笑皆非的翻譯名稱或塗改方式，卻也成為特定時空讀者記憶的一部分。「我們一起看的漫畫雜誌」則由1990年代起市場上出現豐富的漫畫雜誌，讓讀者有機會看到多元的漫畫作品。最後是「漫遊數位宇宙」，2000年以後隨著網路和數位科技的發展，漫畫的閱讀媒介逐漸從紙本轉向數位媒體，條漫、各種網路平臺和社群平臺是現在年輕人主要接觸漫畫的管道，但也打開漫畫製作和閱讀體驗的可能性。

臺史博「記憶中的畫格世界-漫畫在臺灣」特展，展內一隅。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

「記憶中的畫格世界─漫畫在臺灣」特展自即日起至10月10日，於臺史博展示教育大樓4樓第3特展室展出，配合展覽與國立公共資訊圖書館、臺南市立圖書館、臺中市立圖書館、臺北市立圖書館合作主題書展及系列推廣活動，也和大專院校合辦講座，讓臺灣漫畫文化推廣進入社區及校園，更多相關展覽及活動資訊請關注臺史博官網(https://www.nmth.gov.tw/)及「國家漫畫博物館籌備小隊」FB(https://www.facebook.com/NationalComicMuseum)及IG最新消息，歡迎民眾踴躍參加。