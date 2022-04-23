2022世界閱讀日 國資圖推《索書號》實境遊戲

邀全民邊解謎邊尋寶!

遊戲化已成為數位時代的趨勢，為慶祝2022 年世界閱讀日，國立公共資訊圖書館（簡稱：國資圖）4月23日舉辦「索書號 永續書香市集」活動，呼應聯合國所推展全球永續發展指標SDGS，集結知名中部打卡景點、博物館、企業、基金會等一起共襄盛舉，參加單位包括文化部文化資產局、國立臺灣工藝研究發展中心、科博館、自行車文化探索館、纖維工藝博物館、勞動力發展署中彰投分署、台中市消防局、法務部行政執行署臺中分署、裕元基金會、閱讀文化基金會、弘道老人基金會......等，豐富多元體驗齊聚。像是臺中市政府消防局邀請民眾體驗滅火遊戲、勞動部中分署TCN創客基地則提供DIY翻動書本機關、國立臺灣工藝研究發展中心則透過樹藝DIY手作，體驗樹的一生，透過各種遊戲化的體驗活動，把學習變好玩。

消防職人體驗營邀全民認識消防車、試射水槍、消防衣體驗。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

永續書香市集提供各項創客手作體驗 大小朋友挑戰玩創意、動腦解任務。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

實驗遊戲 體驗尋寶解謎的樂趣

國資圖於4/23起也結合永續書香市集，推出尋寶解密實鏡遊戲《索書號》，邀請讀者進入故事海洋，尋找祕寶以解救故事世界。讀者將穿梭一座又一座書架，遊走一層又一層空間，體驗圖書館化身為大型解謎遊戲現場，每個角落都藏著令人驚喜的關卡線索。遊戲有三大特色：1.關卡特別融入圖書館創新科技與特色服務，突破單純的解謎玩法，讓遊戲和圖書館有更深刻的連結之外，也為玩家創造出有趣的感官效果。2.「真人關主趣味互動」：4/23限定場能從現場與關主的趣味互動中尋找線索3.「特色好禮大放送」：與光泉公司、i聽聽iListen獨家合作，破關有機會獲得故事暢聽券、主題繪本、能量補充飲料等好禮。有興趣的民眾不妨揪親友一起來場智力與體力的實境解謎挑戰賽吧！讓每次閱讀就像是啟動一個狩獵遊戲，尋書是獵捕與解謎，閱讀是捉取與解譯，收穫是理解。每場遊戲的終點，對閱讀都有不同觀點。

書香騎士組成騎士團 接龍說故事

此外，國資圖過去亦邀請「書香騎士」活動所培育歷屆閱讀未來領袖，組成騎士齊聚國資圖說系列故事。更多「2022世界閱讀日 索書號」系列活動資訊，請上國立公共資訊圖書館活動官網查詢。還在盤算「何時去國資圖走一趟」嗎？不用糾結了，立馬接受機器人波比的挑戰！立即報名《索書號：探尋故事海洋之謎》實境遊戲活動，世界閱讀日起，一起揪團到國資圖邊解謎邊尋寶！

因應國內疫情嚴峻，提醒民眾參與活動時勿鬆懈，請遵守防疫管制措施，體溫超過37.5度者不得進入館，進館要戴好口罩、保持社交距離、做好實聯登錄，共同落實防疫新生活。

（圖／國立公共資訊圖書館 提供）