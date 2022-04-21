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7出版社加入臺漫「CCC 數位平台」連載　首波改版祭出破萬金幣寵粉

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯室」
臺漫「CCC 數位平台」大改版，首波７出版社作品加入連載陣容。作品圖片由各出版社提供（圖／文策院製圖提供）
臺漫「CCC 數位平台」大改版，首波７出版社作品加入連載陣容。作品圖片由各出版社提供（圖／文策院製圖提供）

文／文策院

臺灣原創數位漫畫平台「CCC 數位平台」改版上線了！新增付費搶先看、租閱及斗內贊助功能，讓粉絲們能直接支持喜歡的作品；已有 7 家出版社加入連載陣容，首波超過 10 部臺漫陸續上架，包含甫獲日本國際漫畫大賞《小丑醫生》、2021 金漫獎年度漫畫《獅子藏匿的書屋》、明華園跨界改編原作《冥戰錄》等。另外，已在平台連載的熱門漫畫，如十年經典烏龍茶發跡漫畫《異人茶跡》、甜蜜職場 BL 漫畫《Day Off》以及金漫獎得獎作《守娘》等也持續更新。為慶祝平台改版，推出一系列會員專屬活動，破萬金幣大放送，歡迎漫迷一起來「CCC 數位平台」追臺漫！

「CCC 數位平台」上已有超過百部臺灣原創漫畫作品，改版後更有未來數位、尖端出版、長鴻出版社、威向文化、時報文化、海穹文化、蓋亞文化等 7 家出版社加入，將陸續上架超過 30 部漫畫，讓讀者透過 APP 及網站輕鬆看臺漫。未來「CCC數位平台」也將跟更多出版社以及個人創作者合作，讓漫迷能在平台上看見更多臺漫作品。

因應改版新增「作品付費」、「贊助斗內」服務，可以按照付費方式使用【鑽石】或【金】，詳情說明請參考表格。（圖／文策院　提供）
因應改版新增「作品付費」、「贊助斗內」服務，可以按照付費方式使用【鑽石】或【金】，詳情說明請參考表格。（圖／文策院　提供）

平台改版後，部份作品新增收費的租閱制度，採單回收費方式，讓讀者能選擇自己喜愛的作品，有更多機會接觸不同題材的臺漫；而《CCC 創作集》開發的部分作品則新增搶先看功能，讓讀者付費解鎖，第一時間就能看到最新集數。未來平台也會不定期舉辦活動，只要完成指定任務，就可以獲得免費金幣來閱讀收費漫畫。除了租閱制度，也新增斗內贊助功能，讀者可以直接贊助喜愛的作品，讓作者們除了稿費支持以外，還能收到粉絲們支持的額外收益。

「會員任務」有4種類型，可參考下方表格內的任務完成方式，完成任務後，即可獲得對應獎勵。（圖／文策院　提供）
「會員任務」有4種類型，可參考下方表格內的任務完成方式，完成任務後，即可獲得對應獎勵。（圖／文策院　提供）

即日起登入會員，輸入代碼【HAPPYCCC】即可獲得 10,000 金幣，完成其他任務能獲得更多獎勵，歡迎漫迷來「CCC 數位平台」拿金幣看臺漫！今年 6 月的國際書展及 7 月的漫畫博覽會上，「CCC 數位平台」也舉辦漫畫家與漫迷的互動活動，屆時將送出臺漫周邊禮物。

會員可依所使用裝置於 web官網或App，登入會員中心後儲值購買「鑽石」。３大儲值系統一次看。（圖／文策院　提供）
會員可依所使用裝置於 web官網或App，登入會員中心後儲值購買「鑽石」。３大儲值系統一次看。（圖／文策院　提供）

「CCC 數位平台」

網站：https://www.creative-comic.tw/

iOS：https://reurl.cc/gm8aOp

Android：https://reurl.cc/VX34r6

金漫獎 獅子 日本 明華園 文策院 漫畫

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