udn好書日 每月的買書好時刻！
網路時代，大腦忙碌，隨時都在處理無休無止湧進的資訊。刷了一天手機，第二天一覺醒來留下的還剩多少呢？網路訊息、娛樂固然重要，但若想使自己的心靈愉悦，精神平和，讀書是極佳的選擇。讀書不只是單純的娛樂，還能豐富我們的內心，給予指引參考。聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」為回饋讀者，推出「udn好書日」，4/25(一)~4/26(二)，電子書、雜誌結帳在打82折，限時2天會員尊享福利，邀您一起來讀書！
「udn讀書吧」在此為您推薦幾本新書。第一本是《偽魚販指南》，本書是作者林楷倫的首部作品，剖魚亦自剖。市場的人總問他：讀那麼高，幹麼賣魚？他那賭光家產的父親，說的卻是：要賣魚，讀那麼高幹麼？天未亮的魚市，是千百盞燈照出的世界，潮濕，氣味紛雜，難辨魚臭。作者從魚市裡真情流露的在地魚販們，寫到他所身處的魚販日常，再溯源寫回原生家庭的魚販三代。這是台灣第一本真人實事的魚販寫作。第二本是工作職場類《人生4千個禮拜》假如你活到80歲，人生只有4千個禮拜，你選擇如何度過每一天？人人都知道時間不夠用，本書作者奧利佛．柏克曼（Oliver Burkeman），從真正務實的角度講時間管理，打破淺薄而不具意義的建議，直指「終級的時間管理就是生命的管理」，要大家放棄現代徒勞無功的偏執習慣──「完成每一件事」。
第三本介紹的是《控告婚姻：妻子的起訴書》，作者四月天（사월날씨）韓國延世大學心理學碩士，曾任職於大學性平中心。選擇了深愛的對象，步入安全的婚姻，卻依然感到痛苦的原因是什麼？為何女性總在婚姻生活中感到窒息？作者以自身的婚姻經歷，寫出婚內女性最直白的婚姻難題，希望能讓所有女性明白，我們都能夠超越妻子、母親或媳婦的角色，只以自己的姿態存在，不再從屬於誰，而是以一個獨立個體，更自由地活、更自由地愛。最後一本介紹的是《成分迷思：解讀健康新聞的10堂通識課》作者喬治．翟登（George Zaidan）是科學傳播工作者、電視及網站主持人暨製作人。一項食品對健康究竟有益還是有害，為何科學家頻頻改口？總覺得健康資訊自相矛盾，令人你深陷選擇困難？想認識日常生活化學，選這本書是正解！作者在這本書中，不提供權威的解答，言之鑿鑿的告訴你「該吃這、不該吃那；要這樣做，別那樣做」，而是藉由揭露科學研究的數據產生過程，教您學會怎麼更中肯地看待健康新聞。
書是我們終生的良師益友，可以陪伴我們一生。只要願意，我們隨時隨地可以與傑出的人物對話。時時閱讀，百般品味，積累的不只是思想，還有這個時代難得的幸福感。立即到udn讀書吧挑一本電子書： https://udnreading.pse.is/45mnkx
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