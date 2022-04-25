udn好書日 每月的買書好時刻！

網路時代，大腦忙碌，隨時都在處理無休無止湧進的資訊。刷了一天手機，第二天一覺醒來留下的還剩多少呢？網路訊息、娛樂固然重要，但若想使自己的心靈愉悦，精神平和，讀書是極佳的選擇。讀書不只是單純的娛樂，還能

2022-04-25 08:00