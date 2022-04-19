2022台北國際書展 書展大獎暨金蝶獎得獎公布 多元取向 帶領台灣超越一時一地的格局　

即將於6月2日至7日在台北世貿一館盛大展開的2022第30屆台北國際書展，由文化部主辦、台北書展基金會承辦，4月19日公布「2022第15屆台北國際書展大獎」共計10位首獎得主，皆將獲頒10萬元獎金及獎盃一座，榮獲「2022第18屆金蝶獎_台灣出版設計大獎」金、銀、銅獎得獎設計師則將各有10萬、8萬及5萬元獎金及獎盃，記者會中邀請得主現身說法彰顯榮耀，並集中聚焦推薦給全民閱讀。

今年小說獎三位首獎得主甘耀明、伊格言、陳雪，均多次獲書展大獎入圍肯定，其中甘耀明更是第三度獲得首獎。非小說獎兩位得主劉致昕、陳德政則以報導者身份，帶領讀者超越台灣一時一地的格局，揭露這時代的真相製造術，或引領進入8,200 公尺高海拔山域最接近神所在的地方。令人驚異的《動物腥球圖鑑》來自彰化人口最少的二水鄉一位年輕女插畫家之手。

在兒童及青少年獎部分，首獎題材兼具童趣藝術及知識趣味。第一次以兒童為創作對象的經濟學者黃春興，其活化經濟的深度樂趣，令評審拍案叫絶！二度獲獎的張友漁，多年深耕少年小說的功力，再次折服評審，巧合是，為書加分不少的靈動配圖，正是來自於另一位首獎得主插畫家貓魚；編輯獎得主胡淑雯則挑了一個最難以接近的白色恐怖議題，透過精準選文、編輯導讀、研究者註釋、年表等的精緻完善，為讀者探索幽暗陌生異境，投下照路的人性之光！

「2022第15屆 台北國際書展大獎」首獎名單：

「小說獎」首獎： 甘耀明《成為真正的人》（寶瓶文化） 伊格言《零度分離》（城邦文化） 陳 雪《親愛的共犯》（鏡文學） 「非小說獎」首獎： 小高潮色計事務所《動物腥球圖鑑》（大塊文化） 陳德政《神在的地方：一個與雪同行的夏天》（新經典文化） 劉致昕《真相製造：從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編》（春山出版） 「兒童及青少年獎」首獎： 張友漁/貓魚《我的同學是一隻熊》（親子天下） 黃春興/ Sonia Ku《中小學生經濟生活觀察日記：時間和金錢有限，學習做最 好的選擇》（國語日報社） 貓魚《怪獸媽媽》（遠見天下） 「編輯獎」首獎： 胡淑雯《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選套書》（春山出版）

「2022第18屆金蝶獎_台灣出版設計大獎」金銀銅獎名單：

金獎 倪和孜《Steamy Buns饅頭》（挪石社出版有限公司） 銀獎 平面室graphic room《台女Tai-Niu：最邊緣的台北女子圖鑑》（大塊文化） 銅獎 軌室（吳昊倫、陳憶菁）《萬華世界．特集》（財團法人忠泰建築文化藝術基金會）

防疫之年創作力豐沛 台灣出版氣勢不減

2022台北國際書展大獎徵件分為「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」、「編輯獎」，限自2020年10月1日至2021年9月30日期間首次於台灣出版之中文創作。報名總件數達742件，包括：小說獎82件、非小說獎340件、兒童及青少年獎214件，編輯獎有63名編輯報名角逐，經過兩階段評選出10本入圍書籍、５名編輯，決審再選出首獎得主３名及編輯獎首獎１名。

小說獎老將當道 深耕文學各有突破

今年小說類得主之一甘耀明，是繼2010年《殺鬼》、2016年《邦查女孩》，今年第三度獲得大獎。評審們皆認為，《成為真正的人》是甘耀明自《殺鬼》後又一顛峰之作。尤其他以台灣史上罕見的空難與山難疊合的「三叉山事件」為基礎，將過往擅長的魔幻敍寫轉化為詩意，為「理想的小說」書寫，豎立了新的里程碑。

五度入圍書展大獎小說獎的陳雪，今年如願拿下首獎。這次陳雪刻意使用懸疑、推理，帶有社會犯罪寫實風格的類型文學形式，來描述人情複雜與人心幻變，延續了她的小說獨有特質，《親愛的共犯》保留了陳雪過去以柔情與磨難交織成堅韌索綑的核芯，甚至褪去「純文學」包袱，認定為陳雪完全轉型之作。

伊格言的首獎之作《零度分離》延續了伊格言「噬夢人」的世界觀，評審團指出，小說一方面「跨度」極大，跨越人與AI、人與生態、人與其他物種的界線，一方面又極為「內聚」，回到非常個人、方寸之間的抒情領域，是平衡性頗佳的沉穩之作。

小說獎得主合影。（左起）台北書展基金會董事長林訓民、小說獎評審總召楊佳嫻、文化部人文及出版司副司長朱砡瑩、小說獎得主陳雪、小說獎得主甘耀明。（圖／台北國際書展 提供）

非小說獎題材豐盛 圖文又出驚異之作

《真相製造》得主劉致昕從2016年就開始關注席捲全球假新聞、資訊戰商人、政黨政客側翼組織挾著社交平台展開的認知作戰，五年間，跨越八國，完成此書。評審團認為，一位台灣記者卻帶著對世界變貌的好奇，為讀者抽絲剝繭，找到辨識種種資訊陷阱的方法，正是台灣人需要的視角。

《神在的地方》是得主陳德政跟隨台灣登山家呂忠翰與張元植，遠征世界第二高峰K2的故事。評審團指出，這本書的文字就像一道道光，在這與疫病共存的時代裡， 我們的確需要這樣的一本書，探照我們走過卻未被關照到的角落。

令人驚異的《動物腥球圖鑑》，童趣可愛卻又令人臉紅心跳，搭配豐富有趣的動物生態知識，既是動物情色圖鑑，又是科普教育繪本，得主「小高潮色計事務所」不說教的談性說愛，尊重多元、鼓吹平等，獲得評審青睞。

非小說獎得主合影。（左起）非小說獎得主劉致昕出版代表夏君佩、非小說獎得主陳德政、台北書展基金會董事長林訓民、非小說獎評審總召李明璁、文化部人文及出版司副司長朱砡瑩、非小說獎得主小高潮色計事務所。（圖／台北國際書展 提供）

兒少獎藝術童趣兼具 雙冠王貓魚實至名歸

《怪獸媽媽》是插畫家貓魚第一本文圖一手包的得奬作品。內容以獨特而清新的手法詮譯親子關係和幼兒成長經驗最深刻而普遍的感情—愛與恐懼。深耕插畫多年的貓魚以壓克力顏料、色鉛筆、油性粉彩和拼貼，營造出鮮活熱情又極具生命力的世界，也讓討喜的怪獸角色顯得真實可信。

得主張友漁繼2020年後，今年又再獲大獎肯定。尤其得獎作品《我的同學是一隻熊》的插畫又來自另一位得主貓魚之手，更為本書加分不少。書中藉由一隻會講人話的黑熊闖進山鄉小學「想要上學」，引領讀者近距離感觸人與熊相互理解彼此馴養的友愛日常。天馬行空的童話基調，動保環保、教育現場的城鄉落差、隔代教養，乃至於媒體追腥種種現實議題皆絲絲入扣。

《中小學生經濟生活觀察日記》是經濟學者黃春興第一次以學童為對象的創作。有趣的是，作者本身是出版許多經濟學專著的教授，卻勇敢接下挑戰，用平常不常用的淺白文字，巧妙引導小朋友探索經濟學世界。

兒童及青少年獎得主合影。（左起）台北書展基金會董事長林訓民、文化部人文及出版司副司長朱砡瑩、兒少獎得主黃春興及Sonia Ku辜品瑄、兒少獎得主張友漁、兒少獎得主貓魚，以及兒少獎評審總召柯倩華。（圖／台北國際書展 提供）

編輯獎為白色恐怖發聲 胡淑雯從入圍到獲獎

今年「編輯獎」首獎頒給了胡淑雯的《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》。評審團認為，胡淑雯精準選文、編輯導讀，輔以研究者註譯、精緻完善的年表，在近90萬字的規模，以不同視角切入白色恐怖歷史的肌理，編輯整合功力令人折服，這也是胡淑雯繼去年入圍書展大獎之作《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》後，再度受到評審青睞！

編輯獎合影。（左起）台北書展基金會董事長林訓民、文化部人文及出版司副司長朱砡瑩、編輯獎得主胡淑雯代表莊瑞琳，以及編輯獎評審總召陳雨航。（圖／台北國際書展 提供）

振奮好消息！ 金蝶獎金獎入圍2022世界最美麗的書

好消息！好消息！2022年第18屆金蝶獎台灣出版設計大獎公布金、銀、銅三獎，分別頒給倪和孜《Steamy Buns（饅頭）》、平面室《台女Tai-Niu：最邊緣的台北女子圖鑑》、軌室（吳昊倫、陳憶菁）《萬華世界．特集》。其中，金獎《Steamy Buns》同步獲「2022世界最美麗的書」短名單入圍的殊榮，是台灣相隔十年傳來再度入圍的好消息！

金蝶獎是國內表揚書籍設計最重要的獎項。參賽作品以自2020年7月1日起至2021年6月30日初版或改版重新設計之台灣原創出版品為主，總計有236件報名，選出13件入圍作品，送至德國萊比錫書展角逐「世界最美麗的書」設計大賽，今年3月時萊比錫公布由金獎得主倪和孜設計的《Steamy Buns》入圍短名單，這也是繼2012年《zoom in , zoom out以有機為名》、2013年《坐火車的抹香鯨》勇奪銅獎、銀獎之後，令人振奮的好消息。

金蝶獎金獎得主倪和孜以《Steamy Buns（饅頭）》同步獲「2022世界最美麗的書」短名單入圍的殊榮。（圖／台北國際書展 提供）

評審團指出，外表極盡花俏華麗，吸引眾人眼球，是本屆金銀銅作品給人第一印象，也因此才能搏得舞台，大膽展現自我。像剛獲世界最美麗的書肯定的金獎作品《Steamy Buns》，就完全突破評審想像，為每一個材質尋找新的可能性。設計師運用十四色Riso孔版印刷，保留了藝術家Misaki Kawai作品的活潑色彩，採雙線圈左右翻動，強迫讀者的閱讀順序，強大的圖像能力，讓人不得不專心定睛書中圖像！而蓬鬆封面增加了書籍的立體感與觸感，十分符合書名「饅頭」理念，也增加了閱讀上的效果。

銀獎《台女Tai-Niu》聚焦在原本就不被重視的女同志議題，以集合我們身邊周遭習以為常的女生視覺印象，不管是封面、編排都很俗艷，呈現反叛的時尚特質。《萬華世界．特集》則關注疫情時期的萬華城市，聚焦在不被重視的議題，使用大量本土常見的元素，結合在裝幀設計中，組裝出一種全新的混種文化，顯見台灣設計師正試圖從自己本土的脈絡中，尋找一種形式上的突破。

2022台北國際書展大獎首獎作品展示。（圖／台北國際書展 提供）

2022金蝶獎金、銀、銅獎作品。（圖／台北國際書展 提供）

誠品金石堂共推好書享優惠 獲獎書4/19線上書展搶先看

「2022台北國際書展大獎暨金蝶獎」頒獎典禮將於2022年6月2日書展開幕式舉行，並於「書展大賞館」精彩呈現。同時，金石堂書店全台門市實體展售優惠自即日起至5月15日止；誠品書店亦將自2022年5月1日至2022年6月10日於誠品信義店、松菸店、西門店、台中園道店、台南南紡店等5大店同步展售，只要於指定門市信義店、松菸店、西門店單筆購買兩本參展書籍即贈書展貴賓券乙張，數量有限、送完為止。

令人期待的台北國際書展線上書展，今年採虛實整合，同步於4月19日上線。四大主題展Online中，台北國際書展大獎及2022金蝶獎率先曝光，將以有別於以往的最新面貌，閃耀呈現，各獎項評審團名單也將對外盛大公布。

● 2022台北國際書展線上書展網址：www.tibeonline.tw