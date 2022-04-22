Hami書城「閱讀日」衝上元宇宙，萬本電子書限時24h免費

元宇宙當道！在未來的元宇宙世界閱讀有什麼想像？台灣最多人使用的電子書月租平台「Hami書城」，舉辦第四屆「世界閱讀日」全台免費閱讀活動，將元宇宙概念率先導入閱讀！除上線Hami書城新功能「AR 3D特效」，讓書籍在元宇宙的世界變立體，並將與華人世界第一位網路虛擬偶像「阿貴」合作發行限量NFT，讓愛閱讀的朋友有機會擁有第一枚NFT。同時，Hami書城全台免費暢讀Hami書城月讀包，報章雜誌、暢銷書、有聲書與AR電子書等超過1萬本內容限時24小時全部免費，當天造訪Hami書城網站更可登記領書送2022本暢銷電子書！

華人世界第一個網路虛擬偶像，在世界閱讀日發行限量423組NFT

「阿貴」是華人網路虛擬偶像第一人，誕生於1999年，阿貴動畫曾創下每日瀏覽230萬人次歷史紀錄，曾被時代雜誌（TIME）選為「亞洲英雄人物」（和哆啦A夢是唯二上榜的虛擬人物） ，也是台灣首位電視新聞虛擬主播。現在的阿貴仍是那位好奇心十足且熱愛閱讀的孩子，特別選在世界閱讀日發行限量閱讀NFT，將持續在元宇宙與大家碰面。阿貴NFT將有四款設計，透過OurSong平台限量發行423組，而只要在423世界閱讀日開啟Hami書城App完成簽到，即有機會免費獲得阿貴NFT！

華人第一個網路虛擬偶像阿貴，將於Hami書城推出423世界閱讀日限量NFT（圖／Hami書城提供）

經營Hami書城的春水堂科技娛樂總經理胡學海表示，「阿貴」一直都是台灣原創力的一個里程碑，在元宇宙／NFT大爆發的2022年，阿貴想要跟大家說，不管世界如何改變，保持好奇心，探索學習永遠是最重要的事。在4/23世界閱讀日這天邀請大家一起進入書城，用AR與3D，讓閱讀學習變得更有趣！

Hami書城世界閱讀日邁入第四年，用科技帶動全台灣各縣市單位及企業一起推動閱讀風氣，場域閱讀夥伴年成長率183%，更涵蓋全年都提供數位閱讀服務的台灣高鐵、文化部、北桃南嘉縣市政府、新竹市文化局、世貿展覽館、中華郵政、臺北市立圖書館、臺北市立聯合醫院等超過一百個實體場域。

元宇宙下的閱讀體驗是如何呢？Hami書城去年推出推出AR電子書，讓書中的人物以AR技術躍出紙面，今年4月新推出的AR 3D特效，讓原本偏平面的閱讀體驗，變得立體化、更生動。相關AR 3D技術獲許多校園老師認同並協助推廣，今年也推出能在社群上玩的AR濾鏡活動【今天讀這本書!】讓讀者體驗AR樂趣。

Hami書城公開閱讀日免費熱門書單，登記送2022本電子書永久免費看

Hami書城同步公開世界閱讀日免費熱門書單：《我吃了那男孩一整年的早餐》、《怪奇事務所2》、《歲月無驚》、吳曉樂全新懸疑小說《致命登入》、《裝幀師》作者瑰麗奇想絕美新作《遊戲師》都是今年第一季人氣話題好書，還有經典暢銷書《打造超人學習：科學打造智商10000的自學超能力》、《因為客戶太難搞，所以需要心理學》、《讓可愛的錢繼續滾進來》、《Amyの私人廚房：你今天喝湯了嗎？》等，全都免費看！登記再送2022本暢銷書，可以永久免費閱讀，如《有錢人都在做的100件事》、比爾‧蓋茲推薦書籍《Headspace冥想正念手冊》、台灣收納教主廖心筠《從家開始的美好人生整理》、商周出版《時間管理黃金法則》、時報出版《彈性習慣》等。

此外，有更多好康活動等著讀者參加，4/23當天到墊腳石消費任一筆，送月讀包免費10天閱讀券；4/18~4/30 高雄捷運全線免費暢讀Hami月讀包、4/21~4/30 高雄東光國小全校免費閱讀。現在就下載打開Hami書城APP，與阿貴一起沈浸在閱讀的元宇宙！

詳見Hami書城423世界閱讀日活動網站：https://hamibook.tw/423