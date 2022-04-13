雜誌生活節4/16在華山熱鬧登場、逾30家雜誌出版媒體齊聚文創市集

台北市雜誌商業同業公會今年以「看雜誌談雜誌，閱讀力量大｣為主題，在4月16日(週六)華山1914文創園區舉辦雜誌生活節，現場推出包括名人講座、雜誌閱讀市集、跨界交流等系列活動。

其中特邀九位跨領域名人現場分享的閱讀美好，包括演員、創作才女鄧九雲；《數位時代》雜誌創刊總編輯詹偉雄；前《Monocle》亞洲區副社長、金融刊物《1611》總編輯Kurt Lin；《究方社》創意總監方序中；《Bito》創辦人暨創意總監劉耕名；台灣新銳作家蕭詒徽；知名創作歌手、作家及演員鄭宜農；《cacaFly聖洋科技》顧問服務處處長李秉翰；《女人迷》創辦人、作家張瑋軒。每場講座30分鐘名人接力開講。

此次邀約逾30家的雜誌媒體、圖書出版，以「閱讀、文創」為主題的雜誌市集，結合紙本雜誌、數位化電子平台、政府單位地方誌，也有相關具有特色的圖書出版週邊等商品。本次活動各家雜誌出版媒體，涵蓋商業財經、流行時尚、旅遊綜合、學習親子類、藝術人文類等領域，推出多樣化的促銷優惠內容，今年僅此一檔，邀請消費者把握機會，現場直接買起來就對啦!

「雜誌閱讀市集」參加的雜誌出版媒體包括天下雜誌、1611、C³offee咖啡誌、ELLE、Harper’s BAZAAR、MyPlus加分誌、VERSE、VOGUE、GQ、今周刊、台北畫刊、典藏今藝術、典藏古美術、室內雜誌、皇冠雜誌、秋刀魚雜誌、科學人雜誌、美麗佳人、旅人誌 Traveler Luxe、Pchome電腦家庭雜誌、桃園誌、財訊雙週刊、動腦雜誌、國家地理雜誌、康健雜誌、理財周刊、媽媽寶寶、微笑台灣、新小牛頓･少年牛頓、儂儂、潮旅Ciao、衛武營《本事》、Shopping Design...等，另外還有圖書出版的時報出版、麥浩斯出版社、創意市集，以及數位平台HyRead ebook電子書店、Womany女人迷、Kono電子雜誌，多樣閱讀模式品牌齊聚，歡迎來趟豐富閱讀之旅!!

雜誌閱讀市集《促銷活動》請參考：https://www.magazine.org.tw/others/17