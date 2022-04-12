讀書共和國《故事借閱所》：借一本好書，探索自己，閱讀世界

文／讀書共和國

2022年，讀書共和國出版集團開闢「故事借閱所」說書單元，邀請資深主播詹慶齡擔任領讀人，選讀一本又一本的好書。在故事借閱所，讓我們借一本好書，探索自己，閱讀世界。

透過文學，我們可以閱讀作家的親身體驗。儘管身處在不同年代、不同地區，許多經歷與人生波折，作為讀者仍然能夠感同身受；借閱故事與他人的人生，讓我們有機會療癒自己。

這個世界何其大，而我們的所知卻如此有限。而走進歷史，我們可以擴展視野、認識世界另一端所發生的事，正如「歷史是一場對於真相、理解與責任的追尋。」借閱歷史，讓我們更理解這個世界，成為更好的人。

借別人故事的光，照耀自己的生命，是很多人喜歡看傳記的理由。雖然看了之後，我們可能還是無法成為像傳主一樣了不起的人物，然而，光是傳記裡書寫的人生態度，或者一句簡單但發人深省的格言，往往足以讓我們受用無窮。借閱書中傳遞的精神，能夠照亮自己的生命。

說一本書，讀一個故事，借閱作者一段段的人生智慧。故事借閱所，歡迎您來聽故事。（圖／讀書共和國 提供）

說一本書，讀一個故事，借閱作者一段段的人生智慧。

故事借閱所，歡迎您來聽故事。

「故事借閱所」預告片

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