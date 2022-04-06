華航雲端書坊 聯合報、經濟日報隨你暢讀

緊跟空中數位閱讀浪潮，繼日前長榮航空搶先推出機上數位閱讀服務後，中華航空近日也宣布推出「Dynasty Sky Reading」華航雲端書坊，並首創國籍航空先例，提供全機隊、全艙等旅客使用手機等個人數位行動裝置，不限次數下載包括《聯合報》、《經濟日報》在內上百種電子報刊，享受飛行「讀到飽」新體驗。

華航表示，旅客只要登入會員卡號、訂位代號或機票號碼，即可透過「中華航空」應用程式App內的華航雲端書坊，選擇想看的報刊自由下載瀏覽。華航開放所有旅客在行前不限次數下載報刊，商務艙及晶鑽、翡翠會員在搭機前5天就可下載閱讀，而豪華經濟艙及金卡會員、經濟艙旅客及華夏會員也可分別在搭機前48小時與24小時下載閱讀，會員旅客直到航班到達後48小時內，仍可繼續瀏覽閱讀。此外，天合聯盟會員及代理航旅客進入桃園及高雄機場貴賓室，也能透過華航雲端書坊下載閱讀電子報刊，享受升級版的娛樂服務。

華航雲端書坊提供超過百種最新發行的電子報紙與電子雜誌，包括中文、英文、日文、西班牙文、法文、葡萄牙文、阿拉伯文與越南文等多語種刊物，滿足國內外旅客的需求與習慣；內容則橫跨商業政經、生活旅遊、藝術文學、健康運動、流行時尚等多方領域；並與觀光局合作，推出「探索台灣系列」，介紹各地特色景點與美食，推廣行銷台灣之美。

因應疫情衝擊，華航網站已增設「防疫安心GO專區」，整合訂房、訂車及醫院檢測等一站式檢索訊息，推廣網路報到及自助行李託運服務，使用電子化健康聲明書，試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證、Affinidi 電子健康驗證等，配合台灣規劃執行「健康資訊數位證明平台」，逐步啟用部份機場人臉辨識自助登機等，持續提供各項數位化服務。