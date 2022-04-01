一探百合小說的優雅與情慾 初嚐同志文學推薦書單

近年，以同志為主體的小說領域，發展有如烈火烹油，不但經常獲得國內外文學獎項肯定，書店銷售排行也經常上榜，同志文學可說叫好又叫座。隨著市況熱絡，喜歡閱讀的讀者增加，同志文學的分類也隨之而越來越專精且細緻。除了主流傳統文學之外，更細分為耽美、百合、BL、GL……等識途老司機才知道神秘標籤。作品世界觀設定從現實背景、仙俠世界、古代架空，到讓人腦洞大開的ABO、嚮哨……等五花八門應有盡有。讓喜歡「清水」或是隨時想「上車」的讀者都能按圖索驥，找到喜歡的作品類型。

眾多同志文學分類中，百合小說是指女女之間在愛情與友情的兩端遊走交會的故事。故事中經常描寫主角們在純潔愛慕與情慾佔有之間的虛實拉扯，透過文字描繪女子之間的細膩情感，受到眾多讀者們歡迎。在百合小說的領域「北極之光」已默默耕耘超過16年，出版超過200本小說，擅長以優雅的文字細緻描寫聖潔友情間的愛慾蒸騰。自從2022年小說上架到讀創故事，即受到不少讀者喜愛。今年，為了能讓更多讀者感受到百合小說的魅力，讀創故事與北極之光合作，推出特別活動「那年百合盛開時」，活動詳情見：https://storyudn.pse.is/42z3c9。

不論是識途老司機或想初嚐百合的新手，以下3本精選百合小說都不容錯過！

有純有慾的爆笑校園愛情故事：點點星火

秋陽《點點星火》，北極之光文化（圖／讀創故事 提供）

「老師，妳好美喔！知不知道妳的美麗是一種犯罪？」

「我很確定這並不符合刑法關於犯罪的定義。」

「老師忘了剛剛我講的話吧！對不起我也不知道自己在噁心什麼，總之，我只是想說，老師太迷人了很容易讓人失去理智想把妳撲倒，欸不對這樣真的是犯罪了，我的意思是說，妳太漂亮了會讓人不由自主愛上妳，欸這樣聽起來更噁心了……」

呆萌的法律系大二學生蘇子凡，父親車禍猝逝讓她立志當律師，可惜法條難背、觀念難懂、法律路上處處是障礙，天菜刑法老師葛予瀾性格嚴肅，動輒提到法條很難親近，但是，老師抱著貓咪的模樣好可愛好迷人，心裡有種不明所以的悸動不太對勁……她好像……喜歡上老師了……

秋陽《點點星火》

讓我們一起談一場預料之外的愛情：河流盡頭的吻

秋陽《河流盡頭的吻》，北極之光文化（圖／讀創故事 提供）

「如果我的心是一條河，妳必須跟我一起走到盡頭，才能得到最真心的吻。」

大學畢業半年多，鄭品彤依然找不到工作，偶然在「月影森林」餐廳邂逅出版社主編，優雅漂亮氣質絕佳的艾子蔚對她來說太遙不可及，即使只是喜歡……都像是高攀。

從沒想過自己會喜歡女人，愛上的還是向來喜歡男人的異女，性格害羞壓抑甚至沒有勇氣表白，她究竟該怎麼做才能追到傾慕已久的艾子蔚？

秋陽《河流盡頭的吻》

吸引力意外致命，讓人著迷上癮：心音

秋陽《心音》，北極之光文化（圖／讀創故事 提供）

愛慾交織，慾情迷離如夏日午後盛開的花朵，冶豔嫵媚的銀座媽媽桑和酷美女警官飛蛾撲火般縱情糾纏，靈魂騷動激盪，白皙肌膚的血痕是劃入心底的深刻愛意。

「妳是說真的嗎？妳想跟我這樣的女人在一起？」

「My love,我可以聽見妳心裡的聲音。」

她順從紫苑的話下意識揮手，皮帶啪的打在紫苑的小腹上，一下又一下……猛然清醒時她發現紫苑的白皙的肌膚印上了無數血痕，太性感了，這麼多年來，她第一次覺得靈魂被深深觸及完全接納，她好喜歡紫苑堅毅的表情火熱的視線，好激動，丟下皮帶她飢渴的貼住紫苑柔軟的唇抱緊她熱吻，滿心渴望徹底擁有她。

秋陽《心音》

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