udn好書日 讓閱讀成為生活習慣
閱讀是一輩子的事情，是一種長期的自我教育。在閱讀中獲取知識，在知識中發現價值，在價值中品味人生，是一種妙趣橫生的生活過程！聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」為回饋讀者，推出「udn好書日」每月25日、26日會員獨享優惠。3/25(五)~3/26(六)限時二天，買書最划算，電子書、雜誌結帳再打82折！
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第三本是《睡眠外科權威、長庚醫院李學禹醫師告訴您如何：熟睡迎接每一天！》李學禹醫師，致力睡眠醫學三十年，每年鼾症手術超過500例。本書是作者行醫三十年醫學實證心血集成，書中醫療資訊完整詳實，速查即懂，內容包含：自我睡眠狀況評量、常被一般人忽略的鼾症病理解說﹅居家睡眠﹅醫院睡眠檢查﹅免開刀保守治療﹅智慧型止鼾輔具﹅先進微創手術﹅呼吸障礙預防與復健法，皆可依個人症狀與治療情況做最佳配套選擇，發揮最高醫療效力。最後一本介紹的是史丹佛大學的生物學與神經學教授羅伯．薩波斯基（Robert M. Sapolsky）熱烈長銷的解壓專書《壓力：你一輩子都必須面對的問題，解開壓力與生理、精神的糾纏關係！》臺灣的壓力指數已在全球排名第二位！透析壓力、解讀壓力，已是你我必須正視的問題。書裡完整陳述「壓力」作為一個「歷程」，是如何同時影響身心，又重複負面循環，拖垮個體成為「憂鬱症」。作者提醒我們「管理壓力」有：我還可以做些什麼的「控制感」、資訊與經驗的「可預測性」、宣洩情緒能量的「挫折出口」和重要他人的「社會支持」。這是一本精彩、豐富、全方位的壓力學，是你我舒心生活的必備手冊。
讀書，可以讓我們在喧囂的世界裡，找到一個屬於自己的寂靜角落，沉下心來，思考人生，讓浮躁的心靈歸於純淨。在繁忙的世界，願我們做一個內心富足的人，學會讀書、享受生活。把握udn好書日，買書最優惠，立即前往活動專頁：https://udnreading.pse.is/4344x3
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