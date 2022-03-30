NFT 數位藝術品正夯 OMIA學東西推「親子線上學」讓孩子從小學創作

疫情期間「停課不停學」，使得「線上學習」模式已經成為孩子們自主學習的主要方式，去年一份遠距教學調查中，有近八成的學生表示，遠距教學讓他們開始懂得自主規劃學習時間。目前進入後疫情時代，在這股線上學習的趨勢下，「OMIA學東西」影音課程平台特別推出「親子線上學」活動，鼓勵父母帶著孩子一起線上學，不僅能建立親子間的共同話題，還能讓親子關係更融洽，系列促銷課程優惠只到4/5止。

「OMIA學東西」的課程內容，主要來自各產業中專業達人紮實的真材實料內容，從基礎開始手把手教起，零經驗、不分年齡層的人皆能輕鬆上手，透過影音跟著達人一步一步的系統性教學，快速完成每一件學習作品，過程中不僅學到知識，還能立即獲得成就感，適合親子一起共學。

前進數位未來

加速培養孩子自學力

OMIA學東西表示，從去年疫情開始「線上繪畫」課程是家長最喜歡買給孩子的線上課程，當元宇宙、區塊鏈成為關注的話題，連小學生也能將自己的數位創作發行成NFT等話題出現後，OMIA學東西平台的繪畫課程銷售數字較去年同期成長兩倍，透過OMIA學東西平台的「作品區」中也發現不少家長們，曬出孩子們的創意圖畫，讓孩子們的作品有線上的展示空間，宛如線上藝廊供人觀賞。

在加速前進的數位未來，讓孩子透過「線上課程」探索更多不一樣的課程，從小幫孩子培養自學興趣及隨手創作的美感力，陪孩子勇敢畫出他心裡的那條大鯨魚。

在兒童節前夕，OMIA學東西推出「親子線上學」活動，內容包含零基礎、新手入門等初階學習課程，即日起至4/5前，活動內各種主題繪畫課、英語學習課、及初階程式語言等課程均享有親子優惠價，購買專案內任一堂課還有機會抽寶可夢聯名包包，詳情請見活動網頁。