黃之盈／為什麼我總是被情緒勒索？

為什麼「情緒勒索」這個主題，會普遍讓大家覺得：「喔！原來我的這種感覺是被勒索的！」它其實是有個意識的覺醒：在對方要求我的時候，如果我沒有答應他，原來我心裡面有這麼多的罪惡感。

在被情緒勒索的過程中，我們會覺得「好像我明明可以，可是我為什麼不做？」「可是對方好像對我的要求又是無限上綱」──這就像是個「迷霧」的狀態，會分不清楚到底是對方的問題、還是自己的問題？到底是不是自己害到對方？他對自己的指責到底成不成立？

既然是「情緒」的勒索，就表示我們本身有部分的情緒是被勾動的。你如果拒絕對方，事後想一想卻有點不舒服，而就是因為這個不舒服，你才會覺得好像可以再為他做點什麼。可是為他做點什麼，他好像也永遠不會滿意，然後要求很多。接著你就會覺得：「我到底下一次要不要再答應他？」

如果我不順從，那他的情緒我要去承受嗎？那是我承受自己的情緒比較容易解決？還是承受他的情緒比較容易解決呢？──當然是我的情緒我自己比較容易排解跟解決。可是如果他一再對我有所控訴，我是不是要應付不完？

所以，其實在將情緒勒索的過程往前推的時候，是我們內心也有一個情緒被勾起，覺得「是不是我這樣不夠好？」「是不是我的義務與責任？」的這個部分，我們自己過不過得去。

當我們在向對方透露訊息的時候，我們跟他說：「額，我好像沒有辦法耶！」與「不好意思！就沒辦法！」其實這兩者的堅定程度是不同的。前句讓對方感覺是可以再凹你一下，但後句會讓對方覺得你好像真的不行，是他在為難你了。

所以，你怎麼樣能夠自我肯定的去踏出那一步，是你要先了解你的界線是什麼，你才會踏出那一步啊！

舉個例子，假設你有一杯咖啡賣120元，它的本錢是60元。對方如果跟你說：「算100元啦！」你可能覺得還可以，中間還有40元的賺頭。可是如果他跟你說賣他80元，你稍微會覺得好像有點破壞行情喔！如果對方對你控訴說：「這咖啡又沒多少錢，我在家裡自己泡也可以，所以賣我40元。」你是不是會覺得有點委屈呢？

情緒的「底線」就像是那個成本價60元，而「界線」有些人是100元、有些是80元。許多被情緒勒索的人，不曉得自己是有底線的，覺得我還可以、還可以，結果最後好人都你當，但累的也你當，就會覺得很心累。

所以，我們要重新了解自己、自我肯定，你才會知道什麼你真的不行，那不是你在刁難對方，而是你真的不行；你不是一定要讓每個人都認同滿意自己。學會設限，你才能將「我沒有辦法」講得堅定、堅決。