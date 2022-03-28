林嘉澍／搭火車遊淡水，百年前最文青的仕紳體驗

(文／林嘉澍，輯／一刻鯨選)

講到淡水，如果以現代來看，我們住台北要到淡水去，大家都知道坐捷運一下就到了，可是年輕一輩的人很難想像，以前如果要去淡水玩的話，是必須搭淡水線的火車才能夠去的。

這樣的歷史，最早要回到日治時期，日本人來台灣以後，興建鐵路有兩個重要的用途；第一個，是為了把南北貨物來做運送，所以需要開設一條縱貫鐵路；第二個，是因為那時候有錢人都住在台北城，因此需要有相當的休閒設施跟路線。

那在當時，從台北到淡水就有一條鐵路，而且這條鐵路還是很高級的路線。在上面跑的火車，車廂會分成三種：外面是黑色屋頂，車廂是白色車廂，然後上面貼有一條藍條的火車，就代表是頭等艙（First Class）；而貼著紅條的叫做商務艙（Business Class）；最後，白色跟綠色兩種顏色的就是所謂經濟艙（Economic Class）。

淡水鐵路（圖片來源：一刻鯨選提供）

這三種艙等，它們之間的差別，簡單來說，是供餐上的不同。

雖然現在我們搭捷運從台北到淡水很快，但以前不是，要一站一站慢慢耗，這樣搭下去要兩個小時時間，那有些人會肚子餓，所以坐頭等艙，就會給你便當，而商務艙則會給你飯糰；如果是經濟艙呢？抱歉，就是一點小餅乾、一杯茶給你這樣而已。

另外，以前能夠搭火車的都是有錢人，一般人搭不起，因此你還不能穿得太隨便，要穿西裝、打領帶才可以上去。

根據很多我們的阿公輩說法，他們的回憶裡面，包括像是台灣第一位醫學博士杜聰明先生，他們在寫淡水線的時候都講到說，坐淡水線鐵路是非常有文學氣息的。坐火車慢慢晃，可以看到整個台北盆地的風光、看到山的風光，最後到達淡水的山，那個風光很不一樣，所以他們覺得這條鐵道路線，搭起來很像身處在日本一樣。

杜聰明博士（圖片來源：一刻鯨選提供）