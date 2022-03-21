劉必榮／攻心布局！從孫子兵法學「為人臣的談判藝術」

(文／劉必榮，輯／一刻鯨選)

「將能而君不御者勝」

《孫子兵法》在〈謀功篇〉裡面，講到「將能而君不御者勝」。

「將能」就是大將非常能幹的時候，你的主子就不要干預，因為在戰場上的將軍，他的是專業，主子是政治，你可能用政治的考量凌駕專業，那你就是外行去領導或指揮內行，這個仗就很難打了。

以前川普擔任美國總統的時候，他的財政部長穆努欽就是箇中高手，當時因為新冠疫情的關係，所以他在國會就想要通過紓困的法案。偏偏共和黨的政府與民主黨控制的國會，在意識形態上有很大的差別。

共和黨主張小政府，他覺得你錢留在老百姓口袋裡，老百姓自然會想辦法知道怎麼花、去振興經濟，所以他覺得政府管得越少越好，小政府最好不要徵稅。

民主黨覺得應該是大政府，政府要管得多，而沒有錢就要徵稅，一徵稅，然後一管，就會發現國家和企業的關係就發生了質變，那到底有多少自主性給民間企業呢？還是國家根本就完全穿透，能夠干預到企業呢？這就牽涉到官和民的關係，政和商的關係。

那共和黨要通過這個方案，就必須跟民主黨控制的參議院要開始談判協商，誰去談呢？就是財政部長穆努欽。

要曉得穆努欽的主子是川普，川普他是在旁邊可能虎視眈眈，覺得全世界最會談判的就是他呀！所以他隨時準備，穆努欽如果談得不好，那就是他親自跳下來談。

結果穆努欽「將能而君不御」，能夠讓川普放心、沒有干預，那是因為穆努欽厲害，他將所有的談判功勞全部歸給川普。

美國兩黨的最新紓困談判，當年協議要提高至1200元的支票(Getty Images)

「上下同欲者勝」

《孫子兵法》在〈謀功篇〉裡面也講到「上下同欲者勝」。

就是主子和臣子要的東西都一樣的話，它就是「上下同欲者勝」，最後法案通過、川普簽字的時候，在白宮簽字後面一排官員，穆努欽站得遠遠的，絕對不跟主子搶功。川普是如此好大喜功之人，而穆努欽完全了解他的主子想要什麼，這就叫「上下同欲」。

穆努欽他能夠體會主子想要什麼，主子才能做到「將能而君不御」。「將能而君不御」了，穆努欽的主子沒干預了，他也用不著「君命有所不受」，因為君命本來就不會干預。

穆努欽更厲害的是，到時候這筆紓困的基金怎麼分，有好大一塊是身為財政部長的他可以決定的。如果想要多分一點，是不是就得巴結他呢？最後穆努欽變成在川普政府裡面，唯一可以跟民主黨打交道、達成協議的，而且面子做給主子，他自己還有很多的裡子。

每個老闆他有他的考量，他可能看到情報，他算好幾步，我們不知道，但是我們自己盡到我的責任，我先「安內」將內部先協調好，若內部沒有協調好，就出去談判；沒有「安內」，怎麼「攘外」呢？所以先把主子的想法能夠搞定，希望主人放行，讓我怎麼出去談判，後面談判才可能談得好。