吳宜蓉／最有趣的歐美近代史：抓緊船票，往大航海時代出發！

文／吳宜蓉，輯／一刻鯨選

說到古代歐洲，當時的文明幾乎都只在地中海區域繞圈圈，既然如此，為什麼一直到了15、16世紀，這些歐洲人卻會突然靈光一閃，覺得應該抓緊船票，到海上展開大冒險，開啟之後的大航海時代呢？

其實，這一切都不是忽然之間。

進入中世紀之後，歐洲人對於從遙遠東方運來的商品，一直都有著極度的渴望跟需求，無論是產自東方的絲綢或珠寶，都是貴族們最喜歡的奢侈品；除此之外，舉凡胡椒、肉桂、荳蔻等等，更是他們希望大把大把拿到的東方寶物。因為這些香料不只可以作為食物的調味品，還能夠拉長食物的保存期限，更重要的是，香料也是許多藥物跟香水的製作原料。然而，香料在過去的歐洲是很難取得的，這也造成了貴族們常常把香料當作展示地位或權力的象徵物。

《馬可波羅遊記》

同時，有一本在13世紀完成的作品很厲害，在這本書的推波助瀾下，在歐洲人想像中的東方，簡直是人人滿手黃金、處處遍地香料的夢幻國度。

這本堪稱大祕寶藏寶地點的書究竟是什麼呢？那就是由威尼斯人馬可波羅（Marco Polo），經過口述而成的《馬可波羅遊記》，在書裡面記載的內容，正是他到亞洲遊歷的所見所聞。

《馬可波羅遊記》抄本(圖片來源：WIKI)

儘管常常有人質疑馬可波羅是不是真的來過東方，認為他口中的中國只不過是捏造出來的幌子罷了。但是，由於馬可波羅實在是把中國形容得太過富饒、太過栩栩如生了，所以在別人嫌棄他吹牛幻想的時候，有更多的人反倒被他的故事所打動，對東方抱有著滿滿的嚮往。

馬可波羅畫像(圖片來源：WIKI)

在遊歷裡面，有這麼一段描述：「從印度來的船滿載著奢侈的商品、昂貴的寶石、又大又美的珍珠，一艘接著一艘進入了中國的泉州港。如果說有一艘載著胡椒的船進入了埃及的亞歷山卓港，準備把胡椒賣給我們這些歐洲國家，那麼同時就有一百艘載著胡椒的船也正要開進中國泉州港裡。」

想想看，如果你是中世紀的歐洲人，又怎麼能不對這神祕又富裕的中國，產生搞不好我也能發大財的夢想呢？

不過，從傳統上來說，想要抵達東方，必須先走地中海航道，再轉陸路去中亞地區，一路沿著絲路前行到中國。偏偏很現實的殘酷卻是，15世紀後，地中海區塊已經是鄂圖曼土耳其人的地盤了，而中亞這邊更因為蒙古帝國瓦解的緣故，長期處於無政府、治安混亂的狀態，對於往來的商旅來說，實在沒太多人願意冒安全威脅的風險。

盛行於15世紀的卡拉維爾帆船(圖片來源：WIKI)

想來想去，如果陸路行不通的話，那也只能另尋出路，往一望無盡的大海出發啦！於是，原本位於地中海邊邊角角地區的伊比利半島，頓時成為了最重要的海景第一排，也因此不管是葡萄牙還是西班牙，撿到了最大也最新的機會，雙雙成為了大航海時代的初代航海王！