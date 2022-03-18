udn電子書，限時快閃回饋！

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好書相伴，不負周末好時光。udn讀書吧在此為您推薦幾本新書。首先介紹的書籍為《願你擁有憤怒的自由》作者叢非從，是薩提爾模式心理師、講師。憤怒暴露了一個人內心的「地雷」，藉著憤怒，我們靠近它、修復它──處理憤怒，就是深度清理我們的「內在戰場」。作者說：願意思考憤怒的人，都是心理強大的人，謝謝我們自己，願意凝視自己內在的深淵。這是一本「拆解憤怒」的心理專書，書中獨創「憤怒分析表」，每章末並附「思考與表達」練習，幫助你善用憤怒，重整人生。第二本推薦的是《拿破崙的鈕釦：17個改變歷史的化學分子》，本書以新奇的方式讓讀者輕鬆學習化學和歷史。書中講述17種在人類歷史中扮演重要角色的化學分子。從胡椒、咖啡、橄欖油，到抗生素、阿斯匹靈和避孕藥，微小的分子變化是如何促成重大的歷史事件？作者潘妮．拉古德（Penny Le Couteur）與杰．布勒森（Jay Burreson）以不失娛樂性、且兼顧科學精神的方式，讓我們從微觀的有趣角度，認識由化學分子構成，也深受化學變化所影響的世界。
第三本是小說作品《後山怪咖醫師與那些奇異病人》。作者李惟陽醫師來到了後山，選擇宜蘭縣為第二故鄉。診間裡的氣氛，會讓病友掏心掏肺告訴你他的私密……。原來討論減肥可以進展到納粹禁衛軍逃到南美洲的後裔。解決便祕腹脹，進而發現病患家族潛藏大腸癌病變基因，更帶出在時空背景下，同鄉、異鄉及家鄉三者彼此之糾葛。診斷出鉤端螺旋體感染，也勾出了大時代隔代教養之親情與往日情懷。他寫的是生活，每一篇故事，都是他的生命火花。最後一本介紹的是《全職存股，不上班10萬變1億：日本傳奇股民投資「划算股」，資產翻千倍的不工作投資術》作者股千（kabu1000）是日本股市名人，股齡超過30年，是名副其實、不被工作綁住、沒有上班經驗的專職投資人。本書教你存到划算股的詳細步驟和方法，股千的太太和媽媽也靠這套投資法相繼晉升億萬富翁，跟著全職散戶投資，你也能挑出獲利翻千倍的價值好股，實現不被工作綁住、不為錢煩惱，邁向財務和時間都自由的人生！
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