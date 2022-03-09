【udn閱讀‧愛書任務】《品味，從知識開始》抽免費贈書！

時報出版於2月11日出版新書《品味，從知識開始：日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術》，作者是日本設計天王──水野學，這位曾榮獲世界三大廣告獎「The One Show」金獎、D&AD銀獎等多項國際獎項，不僅如此，他也曾與眾多日本知名品牌合作，利用自身美學品味，為品牌設計出獨具特色的產品，例如NTT docomo、茅乃舎、相鐵、JR東日本，甚至台灣7-ELEVEN的7-SELECT系列也是出自他獨有的設計思維！

水野學也認為：「設計理念強調除了美感，也要兼具銷售力。」因此在《品味，從知識開始》本書中，他不只提供簡易步驟與有效的練習方法，並協助讀者一步步累積知識、提升「品味」，並學會運用「品味」改善工作能力，為每一次的工作產出，創造全新的價值。創造多少價值，將決定獲得多少報酬，所有工作皆是如此。

聯合新聞網閱讀頻道與時報出版社首次獨家合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到3月19日止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.此獎項為【合作單位：時報文化出版】寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：《品味，從知識開始》紙書一本，共計2名。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

主辦單位：時報出版