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勇敢追愛就看「讀創故事」 獨家小說再享15%點數回饋

聯合新聞網 / 讀.書.人
《香菇嫁給我之後》作者：溫暮。
《香菇嫁給我之後》作者：溫暮。

近日大S閃婚舊愛韓團「酷龍」的光頭，新聞一出震驚各界，宛如小說、偶像劇情節真實上演。在這個不婚不生時代下，不只是佩服大S勇於擁抱新戀情，還有她再次選擇面對現實考驗極高的跨國婚姻

再度踏入婚姻，我們該如何為婚姻創造幸福感呢？小編推薦入選文化內容策進院（簡稱：文策院）潛力改編文本的《香菇嫁給我之後》，由 udn讀創故事簽約「創,作家」溫暮，分享她與新加坡籍先生的異國戀故事。結婚後的他們，適逢疫情需要24小時黏在一起，卻也發現另一半許多無俚頭的事蹟，決定將這些他人看來荒唐，卻有趣的生活故事寫下來，分享並帶領大家一同體驗異國文化下情侶或夫妻間的相處之道！

（左起）《羈絆千年》作者：梅洛琳；《戀戀江湖》作者：籽月。
（左起）《羈絆千年》作者：梅洛琳；《戀戀江湖》作者：籽月。

另外，還有講述千年輪迴的穿越愛情故事《羈絆千年》，「如果我們前生有過相遇，那這輩子，也算沒有遺撼了。」、以及影視同名小說《戀戀江湖》，以架空的歷史時代為背景，講述了門派紛爭的江湖亂世中，花癡女孩如何不忘搞笑地追尋真愛，並一步步成長的故事。

除了以上幾部愛情作品，udn讀創故事站上還集結了多元題材的豐富獨家內容，不論是推理懸疑、靈異驚悚、奇幻武俠，或知名作家「笭菁」「御我」「既晴」等獨家作品，以及多部受到影視公司青睞的潛力改編文本，都能在udn讀創故事原創頻道搶先閱讀喔！

即日起至3月31日，至udn讀創故事「原創」頻道扣點閱讀任一收費作品，點數回饋10%，閱讀「創,作家」精選主打作品，加碼再回饋5%，即最高可享15%的點數回饋！歡迎讀者朋友前往閱讀，給予台灣創作者實質的鼓勵和支持。→https://pse.is/429ab8

閱讀舒壓 就看原創小說，限時加碼最高享15%點數回饋！（圖／讀創故事　提供）
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讀創故事 婚姻 愛情 文策院

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