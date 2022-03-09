勇敢追愛就看「讀創故事」 獨家小說再享15%點數回饋

近日大S閃婚舊愛韓團「酷龍」的光頭，新聞一出震驚各界，宛如小說、偶像劇情節真實上演。在這個不婚不生時代下，不只是佩服大S勇於擁抱新戀情，還有她再次選擇面對現實考驗極高的跨國婚姻。 再度踏入婚姻，我們

2022-03-09 14:40