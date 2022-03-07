歡慶38婦女節 「udn讀創故事」精選女力書系 想看的小說女主通通有！
追求兩性平權的時代來臨，女性主義備受重視，不論是工作機會、教育、政治參與等，都反映著女力的崛起。知名數位原創平台「udn讀創故事」因應3月婦女節的到來，集結了正版授權、網友推薦必看的精選女力書系，不論是可愛蘿莉、冰山美人、天才少女、或是初戀系女孩，你/妳想看的小說女主這裡通通有！
第一本推薦已出版過數部作品的創,作家醉意兒的《惡魔王子的調教日記》，誰說人在寂寞時，只能養隻寵物陪伴自己？這位可愛蘿莉可是都養惡魔當寵物的啊！搭配有著帥到無話可說的外表，但個性腹黑的男主，可愛蘿莉+腹黑惡魔的組合就此誕生！第二本推薦《我的學姊是老大》，擅長撰寫愛情題材的創,作家荏君，描述有著冷冷眼神、且不好親近的冰山美人，背後的故事及特殊的吸引力，牽引著學弟男主想靠近的心，但兩人之間的情意會因仇恨而又有什麼變化及發展呢？
第三本推薦奇幻才女創,作家亞斯莫的《量子桃花源》，GL題材呈現出天才少女科學家和魔法少女間的愛情故事，兩人從最初的敵對、誤會，到最後落入了情網。但，一切的幸福與快樂，是否都需要付出代價？最後一本則推薦療癒系小說《回憶推車》，創,作家amous用細膩且溫暖的文筆，講述有著悲慘遭遇的少女，在遇到一隻收取記憶的肥貓先生，以及努力製造快樂的少年後，發生的勵志性故事。
除了以上精選的四本推薦書，「udn讀創故事」也網羅了各大小說女主及多部女力作品，讓我們一起打破傳統、掙脫框架，一起做光芒四射的自己，做獨一無二的女神。讓這些故事，帶給你/妳最溫柔強悍的力量！活動網址：https://reurl.cc/xO4G94
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