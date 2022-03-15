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【udn閱讀‧愛書任務】2022台北國際書展大獎「預測首獎」，抽書展門票！
為呈現台灣年度出版趨勢、表彰華文作品的耀眼成就，台北國際書展特別設立「書展大獎」，以期鼓勵台灣原創、繁榮台灣出版，並作為大眾閱讀的指標。2022第15屆台北國際書展大獎已經公布入圍名單！完整入圍資訊可至【2022台北國際書展大獎 四大獎項入圍名單出爐！】詳閱。
欣逢書展30而立！聯合新聞網閱讀頻道與台北書展基金會合作，不只要凝聚讀者書展現場，更要圈選好書、共享出版喜悅，歡迎踴躍回答下面的票選問題，預測本屆各類首獎，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，每天1次投票，每次3票，投票時間到4月15日止，投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1.此獎項為聯合新聞網閱讀頻道寄出（寄送僅限臺灣地區）。
2.票選結果預計將於投票結束後兩週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3.獎項：2022台北國際書展貴賓券2張（價值200元），共計50組。
4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！
6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
🔖更多訊息請關注「台北國際書展大獎」臉書粉絲專頁。
主辦單位：udn閱讀頻道、台北國際書展基金會
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