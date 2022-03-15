【udn閱讀‧愛書任務】2022台北國際書展大獎「預測首獎」，抽書展門票！

為呈現台灣年度出版趨勢、表彰華文作品的耀眼成就，台北國際書展特別設立「書展大獎」，以期鼓勵台灣原創、繁榮台灣出版，並作為大眾閱讀的指標。2022第15屆台北國際書展大獎已經公布入圍名單！完整入圍資訊可至【2022台北國際書展大獎 四大獎項入圍名單出爐！】詳閱。

欣逢書展30而立！聯合新聞網閱讀頻道與台北書展基金會合作，不只要凝聚讀者書展現場，更要圈選好書、共享出版喜悅，歡迎踴躍回答下面的票選問題，預測本屆各類首獎，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，每天1次投票，每次3票，投票時間到4月15日止，投票次數越多，中獎機會越大！

（由左至右）小說獎入圍名單上排：《成為真正的人》、《零度分離》、《柴貓、夢的浮艇與德魯伊》、《親愛的共犯》、《如膚之深》下排：《新寶島》、《離》、《廢墟的故事》、《別送》、《魔神仔：被牽走的巨人》（圖／主視覺由台北國際書展基金會提供，聯合新聞網製圖）

（由左至右）非小說獎入圍名單上排：《動物腥球圖鑑》、《台語片的魔力：從故事、明星、導演到類型與行銷的電影關鍵詞》、《扭曲的正義：檢察官面對的殘酷真相，走向崩潰的檢警與媒體》、《拉流斗霸：尋找大豹社事件隘勇線與餘族》、《神在的地方：一個與雪同行的夏天》下排：《共時的星叢》、《繪聲繪影一時代：陳子福的手繪電影海報》、《玫瑰是沒有理由的開放--走近現代詩的40條小徑》、《真相製造：從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編》、《半蝕》（圖／主視覺由台北國際書展基金會提供，聯合新聞網製圖）

（由左至右）兒童及青少年獎獎入圍名單上排：《時光小學2：我的便利貼媽媽》、《大家來玩躲貓貓》、《不一樣的1》、《學會照顧自己的38個健康Q&A》、《企鵝演奏會》下排：《我的同學是一隻熊》、《中小學生經濟生活觀察日記：時間和金錢有限，學習做最好的選擇》、《怪獸媽媽》、《動手玩自然》、《賴爸爸的數學實驗：15堂趣味幾何課》（圖／主視覺由台北國際書展基金會提供，聯合新聞網製圖）

注意事項：

1.此獎項為聯合新聞網閱讀頻道寄出（寄送僅限臺灣地區）。

2.票選結果預計將於投票結束後兩週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：2022台北國際書展貴賓券2張（價值200元），共計50組。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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主辦單位：udn閱讀頻道、台北國際書展基金會