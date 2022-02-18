深化交流！臺史博與比利時布魯塞爾漫畫藝術中心簽署意向書

臺史博與比利時布魯塞爾漫畫藝術中心（Centre Belge de la Bande Dessinée - Musée Bruxelles）共同簽訂「漫畫文化交流意向書」，由臺史博館長張隆志、比利時布魯塞爾漫畫藝術中心館長Isabelle Debekker代表兩館簽署意向書，開啟雙邊漫畫文化的交流。

文化部於2020年委託臺史博成立國家漫畫博物館籌備小組，以博物館專業進行漫畫資料蒐集、臺灣漫畫史研究、漫畫文化推廣等軟體籌備工作，並期待透過跨國合作，開展更多元的對話。

臺史博於2021年舉辦國際漫畫系列講座「探尋與對話：閱讀世界中的漫畫」，邀請比利時布魯塞爾漫畫藝術中心館長Isabelle Debekker、日本京都國際漫畫博物館研究員Yoo Sookyung、法國安古蘭國際漫畫暨影像城館長Pierre Lungheretti擔任講者，內容聚焦漫畫博物館營運經驗，以及博物館面臨疫情考驗的應對策略，一同認識各國漫畫博物館的發展軌跡。其中，比利時布魯塞爾漫畫藝術中心於1989年開館，其建築為新藝術運動代表建築師維克多·奧塔（Victor Horta）的作品，館內展示、保存許多比利時重要漫畫作品的手稿和出版品，如：艾爾吉(Hergé)《丁丁歷險記》、沛優（Peyo）《藍色小精靈》等，並與多國合作展示世界各地的漫畫作品，臺灣漫畫家邱若龍、小莊作品也曾於該館展出。布魯塞爾漫畫藝術中心累積30年以上的營運成果，為籌備階段的國家漫畫博物館得以借鏡的重要合作對象。

本次臺史博與布魯塞爾漫畫藝術中心簽訂「漫畫文化交流意向書」，將促進兩館未來後續更密切的博物館合作，推進漫畫博物館在研究、典藏、展示與教育推廣等面向的發展，深化臺灣與比利時的文化交流。