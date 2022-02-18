聽新聞
test
0:00 / 0:00
深化交流！臺史博與比利時布魯塞爾漫畫藝術中心簽署意向書
臺史博與比利時布魯塞爾漫畫藝術中心（Centre Belge de la Bande Dessinée - Musée Bruxelles）共同簽訂「漫畫文化交流意向書」，由臺史博館長張隆志、比利時布魯塞爾漫畫藝術中心館長Isabelle Debekker代表兩館簽署意向書，開啟雙邊漫畫文化的交流。
文化部於2020年委託臺史博成立國家漫畫博物館籌備小組，以博物館專業進行漫畫資料蒐集、臺灣漫畫史研究、漫畫文化推廣等軟體籌備工作，並期待透過跨國合作，開展更多元的對話。
臺史博於2021年舉辦國際漫畫系列講座「探尋與對話：閱讀世界中的漫畫」，邀請比利時布魯塞爾漫畫藝術中心館長Isabelle Debekker、日本京都國際漫畫博物館研究員Yoo Sookyung、法國安古蘭國際漫畫暨影像城館長Pierre Lungheretti擔任講者，內容聚焦漫畫博物館營運經驗，以及博物館面臨疫情考驗的應對策略，一同認識各國漫畫博物館的發展軌跡。其中，比利時布魯塞爾漫畫藝術中心於1989年開館，其建築為新藝術運動代表建築師維克多·奧塔（Victor Horta）的作品，館內展示、保存許多比利時重要漫畫作品的手稿和出版品，如：艾爾吉(Hergé)《丁丁歷險記》、沛優（Peyo）《藍色小精靈》等，並與多國合作展示世界各地的漫畫作品，臺灣漫畫家邱若龍、小莊作品也曾於該館展出。布魯塞爾漫畫藝術中心累積30年以上的營運成果，為籌備階段的國家漫畫博物館得以借鏡的重要合作對象。
本次臺史博與布魯塞爾漫畫藝術中心簽訂「漫畫文化交流意向書」，將促進兩館未來後續更密切的博物館合作，推進漫畫博物館在研究、典藏、展示與教育推廣等面向的發展，深化臺灣與比利時的文化交流。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言