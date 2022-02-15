「元宇宙」藝術創作先驅 陳錦芳台北辦畫展 同步發行NFT作品
87歲的畫家陳錦芳，跑在新趨勢的前端，舉辦畫展，同時發行NFT作品，還決定招募「國際榮譽董事會」，推廣藝術，協助台灣年輕人在美國發展。
陳錦芳畫展定2月19日至 3月6日在台北科技大學畫廊舉行，展出作品包括：美哉台灣、玉山、後梵谷、版畫、花博等系列的代表作及其文創產品；此次展覽是陳錦芳的作品首次同時以NFT方式呈現，同步展覽實體作品及NFT。
陳錦芳的夫人侯幸君館長說，位在紐約市近時代廣場、帝國大廈鑚石地段的「陳錦芳藝術大樓」，即將在今年六、七月完工啟用，趁此次展覽，將成立台灣董事會，招募「國際榮譽董事會」，凡投資典藏NFT者，可成為成員，享有優惠。
陳錦芳是聯合國文化大使、留法旅美畫家、「小王子」中文首譯者；自1964年起便在巴黎不停向台灣報導歐美的藝術展覽；1984至2003年以「藝術下鄉」巡迴台灣各地展覽，深耕台灣；在60年代尚未有電腦，就以電腦概念創作，電腦出現後，提出靈體 (Soulware)以補充硬體 (hardware)及軟體(software)，可說是「元宇宙」藝術創作的先驅。
陳錦芳北科大畫展相關資訊如下：
地址：台北市大安區忠孝東路三段1號1樓。
開幕茶會：2月20日下午二時至五時。
簽書會日：展覽期間的週末下午二時至五時。
預約看展專線：0929-072385。
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