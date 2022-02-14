2021台灣法語譯者協會─法國巴黎銀行翻譯獎　非文學類首獎公布

台灣法語譯者協會今日宣布2021年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】非文學類由陳秀萍女士以譯作《布赫迪厄：從場域、慣習到文化資本，「結構主義英雄」親傳弟子對大師經典概念的再考證》拿下首獎。

2021年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】非文學類共徵得二十七件符合資格作品，初選委員會成員為黃明玲女士、許惇純女士以及陳郁雯女士。三位評審委員以六週的時間遴選出優秀的五件入圍作品，並於2021年11月1日公布入選名單。

本屆決選評審團由五位專家學者組成，分別是中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅（Paul JOBIN）先生、中央研究院歷史語言研究所研究員戴麗娟女士、東海大學哲學系助理教授潘怡帆女士、「哲學星期五」創辦人沈清楷先生，以及出版社主編湯宗勳先生。

2021年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】非文學類首獎《布赫迪厄》與評審團（左起）潘怡帆女士、戴麗娟女士、彭保羅（Paul Jobin）先生、湯宗勳先生、沈清楷先生。（圖／台灣法語譯者協會 提供）

經過兩個月的詳細審閱，決選評審會議於2022年1月15日於台北「藝集生活」舉行。評審們逐一評析入圍作品並進行評分；最終由陳秀萍女士翻譯，尚－路易．法汴尼（Jean-Louis Fabiani）的作品《布赫迪厄》，從五件優秀入圍作品中勝出。潘怡帆女士認為：「《布赫迪厄》展現譯者考據嚴謹的態度，譯註適切地與讀者展開對話，不僅闡明字源依據及選譯的諸多考慮，亦補述文本的相應認識，幫助讀者介入差異思想，也值得譯者同業借鏡，更助益於學界研究。」「在決選的五本書中，雖然我也很喜歡《神話學》和《政客、權謀、小丑》，但特別感謝陳秀萍為《布赫迪厄》的翻譯。法汴尼的書很精彩地闡述布赫迪厄的理論發展與法國社會脈絡的關係。陳秀萍的中文翻譯嚴謹清晰，提供台灣讀者進一步了解二十世紀法國社會學大師布赫迪厄的思想。」彭保羅先生如此評道。

本屆非文學類五本入圍作品。（左起）麥田出版之《布赫迪厄：從場域、慣習到文化資本，「結構主義英雄」親傳弟子對大師經典概念的再考證》、積木文化出版之《印象派全書：一本書看懂代表畫家及300多幅傑作，依時序了解關鍵事件與重要觀念，全面掌握一場藝術革命運動的演進全貌》、麥田出版之《神話學（羅蘭．巴特經典代表作，華文世界首度全譯版）》、時報出版《政客、權謀、小丑：民粹如何襲捲全球》、無境文化出版之《性愛大歷史：西洋篇》。（圖／台灣法語譯者協會 提供）

【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】已邁入第七屆，見證法語譯作水準年年升高，本屆決選評審團亦如此認為。湯宗勳先生評道：「五種不同類型、主題的書籍，五本譯作各有優缺點，但五位譯者在各自的翻譯文字處理上都努力做到流暢、達意；部份譯者在掌握原文文本後，試圖將原文轉化為在地化的文字語意，部份譯者則試圖提供更多的材料（譯註），讓讀者更容易閱讀文本和理解原文的寫作企圖。最終成品，看到譯者在過程中對原文掌握和詮釋所做的付出。」戴麗娟女士表示：「此次投件作品眾多，進入決選的五本書包含漫畫、藝術史、當代趨勢分析、人文及社會學的經典，可以反映近年來台灣翻譯作品的多元化。整體而言，無論是譯者的翻譯品質，還是出版社的出版品質，都顯現大幅進步，足見良性競爭對於品質的提升是有幫助的。期望此翻譯獎能夠激發更多的優秀作品，以饗讀者。」

2021【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】頒獎典禮將在2022年6月2日於台北國際書展法國館開幕式舉行。獎項的獨家贊助單位法國巴黎銀行台灣區總經理博瑪儂（Manon Breuvart）女士將出席現場，親自頒發獎金五萬元及水顏木房魏榮明總監設計打造之獎座。

2021年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】非文學類獲獎者陳秀萍女士。（圖／台灣法語譯者協會 提供）

2021年非文學類首獎－陳秀萍《布赫迪厄》譯後記

文／陳秀萍

作者法汴尼先生是我的指導教授。這本書並不是寫給社會學新兵看的。在法國還沒上架前，就已掀起激烈論戰，場內止乎於禮者和場外拍案的都不是沒幾把刷子的人。我常笑說翻譯這本書像是在補考。但還不只如此。

法汴尼先生講課時信手皆文章又語帶雙關，這本書也是同一風格。這常讓我絞盡腦汁，不知如何是好。

究竟翻譯與詮釋的分野與權限是到哪裡為止呢？譯者注是為自己解套，還是犯上好為人師之患？更何況，我始終認為翻譯的人不該與寫書作者搶光彩。布赫迪厄耗盡文字之華，就怕讀者會錯意；而我該擔心哪個捧書人因白紙黑字而止步不前嗎？

最後定稿因時間之故無法多做琢磨，譯者的陣痛並沒有拖太久。如此之來時路，想必許多翻譯社會科學書籍的人都有過，所以是既不驚奇也不獨特。

且容我最後把視野投向多場域：若說讀者的嬉笑怒罵惹來作者之死，也畫下文本新生的起點，正是出版社與編輯團隊的寬容哲學造就了譯者、也造福了讀者。