假日公益音樂會 4視障藝人3月獻藝

2022年3月假日公益音樂會，將由陳妍如、李金韋、夏官鼎和林信廷等4位視障藝人接力輪番表演，主辦單位台灣厚道社會服務聯合會及聯合報系文化基金會表示，歡迎喜歡音樂或熱心公益的人前往聆賞。

假日公益音樂會在台北市松山區八德路四段123號褐藻生活館B餐廳區舉行，時間是每逢周六、日的晚上七點至八點。這4位藝人排定的表演時間，分別是：陳妍如長笛──3月5日（周六）、20日（周日）；李金韋歌唱──3月12日（周六）、27日（周日）；夏官鼎小提琴──3月13日（周六）、19日（周六）；林信廷薩克斯風──3月6日（周日）、26日（周六）。

陳妍如近年嘗試加入爵士樂的比演。圖片／台灣厚道社會服務聯合會提供 陳妍如7歲開始學習鋼琴，高中學長笛，中國文化大學西洋音樂學系主修長笛，畢業後開始投入爵士樂的研究和演奏。近年來嘗試加入爵士樂的表演，希望藉由不同的演出形式，能帶給聽眾不同的聽覺感受。

李金韋樂在街頭表演，分享音樂。圖片／台灣厚道社會服務聯合會提供 李金韋28歲時，因青光眼而導致視神經萎縮，後來只剩下右眼能看見非常微弱的光影，不願意就這樣放棄音樂，不斷嘗試後努力靠著自己摸索音樂，並在街頭表演音樂，希望讓他的音樂帶給更多人快樂。

夏官鼎大學主修小提琴，熱愛音樂。圖片／台灣厚道社會服務聯合會提供 夏官鼎因早產導致雙眼全盲，但從小擁有過人的音感，五歲開始學習鋼琴，由於看不到樂譜必須靠記憶讀譜，往往練一首作品需要比別人更加倍努力。畢業於天主教輔仁大學音樂系，主修小提琴，熱愛音樂。

林信廷精通音樂、舞蹈，多才多藝。圖片／台灣厚道社會服務聯合會提供 素有「盲人界費玉清」之稱的林信廷因家族基因遺傳性視網膜病變，從小弱視，29歲完全失明，靠著堅強毅力，讓人生充滿了豐富的色彩。除了音樂、舞蹈，還從事芳香精油按摩工作，參加城市馬拉松比賽，拿下無數金牌。

聯合報系文化基金會7年前開始推動「公益表演平台」，積極為身障藝人或偏鄉表演團體爭取表演的舞台，去年底起攜手台灣厚道社會服務聯合會，共同主辦假日公益音樂會，希望給身障藝人更多的表演機會。