新北漁業處推出漁港基本資料電子書　介紹特色漁港與最「潮」打卡秘境

新北市漁業及漁港事業管理處推出「新北市漁港基本資料工具書」，本書除了將新北市28處漁港基本資料及各類圖籍全數收錄外，更將新北各區漁會的秘境景點、特色美食向大眾介紹，以電子書的形式發行，民眾可於udn讀書吧中免費閱讀，規劃一個完整的旅遊計畫。

疫情解封但還不能出國的時候，正適合從事國內旅遊活動，其中新北市有許多知名的漁港擁有獨特秘境，除了可以欣賞風景、打卡拍網美照外，還能享受當地現撈的新鮮漁獲，絕對是情侶約會、闔家出遊的最佳選擇。

其中，位於金山水尾漁港旁有一片隨著漲退潮出現的神祕海岸，早期屬於軍事管制地區，近年則成為金山當地的私房景點。沿著水尾漁港旁的木棧道走，就可以看到一片岩岸景觀，再往前走就可以看到一個海蝕洞，穿過去後即可看到更為壯觀的景色。

映入眼簾的就是險峻的山崖搭配壯闊的大海，周邊的火山海岸地形屬沉積岩，擁有豐富的地質樣貌又充滿特色紋理，沿岸更有布滿綠藻的石頭，搭配上藍色的海及白色的浪花，不用花錢也能享受到絕美景致。但注意要在退潮時前往，以免因為海水漲潮敗興而歸。

位於三芝區的後厝漁港擁有絕佳的夕陽景觀，是熱門的打卡秘境。（圖／新北市漁業及漁港事業管理處 提供）

另外，位在淡金公路旁的後厝漁港，是三芝區目前僅存的漁港，在市府規劃的「漁具倉庫興建工程」打造下，將原本舊有貨櫃移除，重新興建20間鋼筋混凝土建造的漁具倉庫供漁民使用，並由彩繪團隊以人工漆畫方式，將倉庫外觀融入了青春山海線圖樣，跳脫以往倉庫樣貌，搭配漁港的景色，成為相當有人氣的打卡景點。

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