山中雷吼千巖震《周定山全集》虎嘯登場

即將邁入虎年，國立臺灣文學館（簡稱：臺文館）推出重量級古典文人研究《周定山全集》，補足日治到戰後的臺灣跨越新舊文學的時代微妙轉折點，周定山對虎的描述很著名，「山中雷吼千巖震」形容本全集如虎嘯般震撼登場，並期待開啟研究新頁。

周定山為鹿港地區的重要文人，也是跨越新舊文學的代表作家，與賴和、楊守愚、陳虛谷等齊名。周定山（1898～1975），本名火樹，字克亞，號一吼，人稱半閑先生。除了擅長漢詩文寫作外，對於新文學的散文、小說亦多所著力，書法、繪畫、刻印均自成風格，並有中醫素養，交遊廣闊，對於提振鹿港文風多所建樹。

臺文館長蘇碩斌表示，2013年周定山文物在家屬同意下全數捐贈臺文館，總計近1,300件，內容涵蓋漢詩、詩話及詩畸等手稿，亦有不少書畫作品、相片、資歷證件等，2015年起周定山手稿進行整理，同時重點修復手稿及書畫，2017年舉行「一吼定江山—周定山捐贈展」。2018年再啟動「《周定山全集》編纂計畫」，歷時兩年，完成四卷八冊，共有：漢詩卷上下冊、小說散文卷一冊、文獻卷一冊、影像卷四冊。

《周定山全集》共有：漢詩卷上下冊、小說散文卷一冊、文獻卷一冊、影像卷四冊。（圖／國立臺灣文學館 提供）

且看周定山的魅力不僅於平面詩文，除文學作品系列整理，臺文館也對周定山文物進行文學商品開發，2020年與蔡氏釀酒合作，以他的詩作為發想，推出「鯨波」與「細水」兩款文學啤酒。

臺文館2022年1月21日舉辦《周定山全集》新書發表會，周定山家屬、主編余美玲教授及廖振富、黃美娥、施懿琳、蕭世瓊、陳昌明等學者皆到場參與。

周定山善繪螃蟹，覺得它「人間誰與共橫行」，這樣憤世嫉俗，剛正不阿，對世間不公義常發不平之鳴，大有現代「憤青」韻味的周定山，留待後世藉由這套最全面的全集，來細細解讀他。

文學啤酒 鯨波。（圖／國立臺灣文學館 提供）