Hami書城新春五虎禮　登入免費領紅包　投資自己再抽家電

Hami書城於年前推出「2021年度閱讀報告」，發現從2021年五月實施三級警戒後，當大家都落實WFH時，台灣的數位閱讀行為發生了改變，以往手機行動閱讀佔比近8成，非手機裝置僅佔2成，但2021年跨裝置閱讀佔比提升至4成，使得平板與電腦裝置的閱讀累積時間較前一年整整成長了兩倍。為了回饋讀者對Hami書城的支持，過年期間到Hami書城官網可登入免費領知識紅包，內容包含永久免費10GB雲空間、75折優惠券及HamiPoint點數等，還有機會抽總價值萬元家電！

不只聽書、AR書 Hami書城新增影音內容 提升讀者全方面學習

2021年的Hami書城用戶仍以閱讀書報雜誌做為主要的型態，但從聽書使用時間較前一年成長184%、AR(擴增實境)電子書下載次較前一年成長274%，及去年七月推出的日常學影音內容，影片播放時間也每月穩定成長中，都顯示民眾的學習方式正在改變，迎接嶄新一年，Hami書城也將與更多達人合作，推出豐富的影音學習內容，讓讀者透過觀看影片獲取有價值的知識。並持續發展多元閱讀型態，擴大閱讀面向。

報紙、雜誌帶動 書城總閱讀時間再成長129%

2021年Hmi書城閱讀報告顯示「報紙」仍是讀者每天必看，總累積閱讀時間最久的刊物，因為三級緊戒期民眾無法到實體店家或學校翻看報紙，讓去年電子報紙的閱讀需求大增。除了《聯合報》、《經濟日報》等五大報之外，去年月讀包又新增了《國語日報》、《Taipei Times 台北時報》等報刊，是唯一提供最完整報刊種類的電子書吃到飽月租平台。

而在台積電、航海王等台股議題之下，財經議題雜誌則持續帶動月讀包雜誌刊物的閱讀率，另一成長顯著的則是語言學習雜誌，去年疫情三級，全台灣提早放暑假，造成家長搶購電腦讓孩子在家學，而透過Hami書城的閱讀數據觀察，讓電腦裝置閱讀時間翻倍成長的正是語言學習類雜誌。

電子書閱讀時間成長 知識學習成投資首選

在電子書方面，與以往較不同的是「非小說類」的總累計閱讀時間首次超越「小說類」，因疫情延燒，經濟出現變動，許多人在2021年努力投資自己，開始購買各式知識學習書刊，而分析後發現《灰階思考》、《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》等當年度新書僅占三成五的銷售量，其餘都是非當年出刊的電子書，疫情確實讓民眾有更多時間待在家裡逛線上書城，透過搜尋就能輕鬆找到想看的書，隨買即看讓閱讀更便利。

為鼓勵閱讀民眾，今年從除夕開始到大年初十，凡到Hami書城登入五虎禮活動網頁，即可免費領虎掌紅包，大年初一當天訂閱月讀包再送百元禮券，還有買書滿額抽家電好禮等，詳情請上 Hami書城官網。

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