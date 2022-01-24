最有「字氣」的臺文館　2022年新春活動即日起開跑

蒐藏超多作家手稿的紙質專家國立臺灣文學館，以手寫字、解謎闖關和贈春聯活動，邀大家一起迎向最有字氣的2022年。

「文學詩句‧手寫字的祝福」1月29日（六）14:00至16:30登場。習慣使用手機和電腦之後，手寫字的機會越來越少，在一年之中最溫暖的節日前夕，臺文館邀請阿旭寫字公司與民眾一起練習手寫字，感受手寫字的溫度，講師除了分享如何寫出好看的手寫字，也會在課堂中進行一對一教學和指導。館方將準備紅包袋、賀卡等素材供運用，並於活動結束後進行講師手寫字之抽獎。

1月25日到2月6日臺文館推出春節系列活動，系列一「字字珠璣‧解謎闖關」，只要到臺文館服務台索取闖關單，參觀展覽找答案，完成後，就能兌換限量精美小禮物。農曆新年期間（2月2日至6日）好禮再加碼！每日前10名闖關成功者將加贈臺文館最新商品建築磁鐵。系列二「福虎小春聯限量送」，到臺文館服務台出示臉書打卡，即可獲得只送不賣的福虎白話字燙金小春聯，一亮相，即有超高詢問度，數量有限，送完為止。

虎年限定紀念章。（圖／國立臺灣文學館 提供）

此外「虎年紀念章集印趣」，推出超受民眾歡迎的臺文館紀念章虎年限定版，融合書本意象做成的2022年紀念章，搭配可愛又有點萌的老虎，自1月25日起在大門入口長梯下印章檯，供民眾參觀時蒐集留念。

臺文館春節連假1月31日（除夕）、2月1日（初一）、2月7日（週一）休館，其餘時間皆正常開放，現正展出「百年情書．文協百年」特展、「可讀．性—臺灣性別文學變裝」特展、以及「洶湧的溫柔—臺灣大河小說」捐贈展。臺北的臺灣文學基地開放時間亦同，2月5日、6日安排「文學鬥鬧熱 文學市集」、「新春導覽活動」現場還有春聯工作坊，帶民眾製作春聯，展覽廳則展出「漫遊城市的獵人們」主題展。

2022年迎春不妨來一趟知性之旅，用字氣灌頂，成為自帶文學氣場的人。