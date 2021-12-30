迎接2022！臺史博「算×命」特展　揭開東西方的命運方程式

你相信命運？相信算命嗎？占卜預測的真義為何？臺史博升格三級後即於年底推出時下民眾最有感的「算×命：歐洲與臺灣的占卜特展」。身處在新冠疫情影響、變異病毒不斷出現的動盪時刻，人們為此深感焦慮與不安，對於未來動向的預測，與命運本質的探索，從過去到現在，始終是不同文明社會感興趣的課題。

臺史博館長張隆志致詞。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

現場有大型水晶球儀式開幕，合影貴賓（左起）中研院史語所祝平一研究員、臺史博館長張隆志、歐洲臺灣研究協會程念慈秘書長。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

今日展覽在古意唸歌團帶來詼諧幽默的問卜歌中歡樂開幕，臺史博館長張隆志表示，這是臺史博正式升格三級館舍後與國際連結的首檔國際展，具有重要里程碑的意義；張隆志說，透過各種珍貴的占卜文物，也期待在疫情緩解過程中，帶給所有觀眾心靈的慰藉。中研院史語所祝平一研究員致詞時表示，很開心參與展覽開幕，算命的議題面向很廣，運用各式各樣的道具，更有博大精深的理論，而現在可以在博物館享受算命的旅程，應當把握機會。歐洲臺灣研究協會程念慈秘書長則透過自身搭車的經驗，分享無論面對任何局勢與環境，都能夠嘗試心存積極正向的想法。因應疫情影響，德國日耳曼國家博物館館長Daniel Hess、埃爾朗根紐倫堡大學國際人文學院院長朗宓榭（Michael Lackner）以影片形式共同祝賀開展順利。

特展「扭轉運勢」單元。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

不管是西方的歐洲、或東亞的臺灣，運用自然與超自然力量推算未來的方法—占卜，發展成為歐洲及臺灣的民俗文化。展覽呈現歐洲與臺灣常民面對不可知、不確定的未來時，使用哪些方法與技術預測未來？又有哪些趨吉避凶的方法？對於占卜與命運，占算者與問卜者是如何看待？以及預測文化在當代的文化意涵，分為命與運、觀察與推算、神靈的預示、扭轉運勢、占卜的人們、占卜與遊戲等6大單元。

值得一提的是精采展品，除了臺史博本身館藏豐富的臺灣文物外，借展自德國日耳曼國家博物館47組件的歐洲珍貴文物，包括出身紐倫堡的北方文藝復興大師阿爾布雷希特‧杜勒（Albrecht Dürer）所繪製的希臘命運女神版畫「涅墨西斯」；15世紀德文方言版聖經—科貝格聖經；16世紀的星盤；煉金術士製作的疾病護身符；提供給朝聖者的可食用護身符（Schluckbildchen）…等，以及中央研究院的殷商甲骨、漢代用以辟邪的桃符，國立臺灣博物館的原住民占卜用具，與府城算命巷百年老店啟明堂擇日館、白惠文姓名學等重要文物，亦是展覽的一大亮點，不容錯過。

特展一隅。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

臺史博「算×命：歐洲與臺灣的占卜特展」是與德國日耳曼國家博物館（Germanisches Nationalmuseum）、埃爾朗根紐倫堡大學國際人文學院（IKGF）、中央研究院歷史語言研究所等單位合作，自2018年起歷時3年的籌備時間，分別於德國、臺灣兩地先後推出2檔特展。於德國展出的「此命當何特展」（Signs of the Future）已於今年9月圓滿落幕，臺史博接棒推出的特展主軸，希冀透過東西方占卜文物的比較，顯現歐洲與東亞臺灣的人們如何思索命運、預測與個人意志的交會，以求在不測定性的生命之海，成為自己的掌舵者，進而相互理解東西方的文化觀與世界觀。

展覽即日起至111年5月29日於臺史博4樓第2特展室展出，歡迎觀眾踴躍參觀。展覽期間將陸續推出精彩的教育推廣活動，歡迎關注官網（www.nmth.gov.tw）及臉書(https://www.facebook.com/NMTH100)最新訊息。