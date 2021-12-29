假日公益音樂會迎新年 5身障藝人元月紛獻藝

2022年元月假日公益音樂會，將由吳坤炤、胡清祥、陳冠文、鄭信盛和王榮堅等5位身障藝人接力表演，主辦單位台灣厚道社會服務聯合會祕書長陳樹人表示，歡迎喜歡音樂或熱心公益的人前往聆賞。

聯合報系文化基金會6年前開始推動「公益表演平台」，積極為身障藝人或偏鄉表演團體爭取表演的舞台，2021年底起攜手台灣厚道社會服務聯合會，共同主辦「褐藻生活館假日公益音樂會」，希望吸引更多人參加此類公益活動，給予身障藝人的表演機會。

陳冠文是國內外各大音樂競賽的常勝軍，2019年榮獲總統教育獎。陳冠文／提供

假日公益音樂會的活動地點，在台北市松山區八德路四段123號褐藻生活館B餐廳區，時間是每逢周六、日的晚上七點至八點。這5位身障藝人排定的表演時間，分別是：「癱臂歌王」吳坤炤吉他自彈自唱──元月1日（周六）、16日（周日）；視障的「豎笛在說畫」胡清祥表演豎笛──元月2日（周日）、15日（周六）；自閉症的「星兒音樂家」陳冠文拉小提琴──元月8日（周六）；視障的「原民好聲音」鄭信盛獻藝手風琴──元月9日（周日）、22日（周六）；自閉症的「星空下提琴手」王榮堅表演小提琴、二胡──元月23日（周日）、30日（周日）。

胡清祥希望聆聽他豎笛演奏的聽眾，能透過他的演出感受到音樂帶來的畫面。胡清祥／提供

吳坤炤2006年曾當選台北縣身心障礙者楷模，並以「獨卒擒王」一曲獲得台灣原創音樂大獎河洛語組佳作；胡清祥2005年獲選全國十大傑出街頭藝人，2010年參加視障音樂基金會舉辦爵士音樂比賽，獲得第二名；陳冠文不僅常在各大音樂比賽奪冠，2016年代表台北市參加身障全運會還刷新全國紀錄；鄭信盛曾獲全國身心障礙者歌唱比賽獨唱總冠軍，2010年獲選為臺北縣傑出身心障礙人士；王榮堅在2013年及2018年兩度贏得國際盃身心障礙鋼琴大賽銀牌獎最佳技巧獎。

王榮堅目前就讀實踐大學音樂系4年級，從小的自許要成為一位音樂家。王榮堅／提供