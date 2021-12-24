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「生活裡有詩，在詩裡生活」－我的小小小詩集，伴你創造微微透光的美好日常

文 / 聯合文學 提供

圖／飲冰室茶集提供
圖／飲冰室茶集提供

你讀過飲冰室茶集上的詩嗎？是否著迷懷念那在生活中讀詩的青春感受？那可千萬別錯過我的小小小詩集！我的小小小詩集，是一家現代詩主題書店－詩生活，與推廣詩歌美好的飲品－飲冰室茶集所合作的一套詩集。讓詩用最輕盈、無負擔的姿態，走入你的日常。

讀詩 按下品味生活的重啟鍵

我們活在眾聲喧嘩的時代，社交媒體、影音頻道、手機遊戲輪番上陣。時間，也就這麼被填滿了，但猛一回頭，卻想不起上一次被觸動、被鼓舞、被療癒是什麼時候？如果想尋回感受生活的步調，下次再遇見短暫的閒暇，不妨試著讀一首詩吧！詩，真空了生命，讀詩，如同按下品味生活的重啟鍵，從白紙上的幾字黑，我們看見凝鍊的時光，那些平常容易忽視的日常，都被賦予了意義。我的小小小詩集之核心－「生活裡有詩，在詩裡生活」不是遙不可及的夢，當詩走入生活，柔軟的心會重生，用心感受人生的分秒會發現，生活無處不詩。

圖／飲冰室茶集提供
圖／飲冰室茶集提供

最小巧、最認真也最溫柔的詩集

我的小小小詩集，全套4組，每組7本，收錄28位詩人的作品，為了延伸飲冰室茶集可隨身帶走的詩意，同時保留在實體書店閱讀的感受，故採用小到可放入口袋的紙本規格，來製作這本非常認真的詩集。選詩上，以溫柔生活的傷口為目的，所以有了生活感、溫暖感、共鳴感、療癒感這四大情感元素作為理念，詩人則涵蓋不同時代背景與創作風格，你可以讀到知名詩壇前輩的經典，也少不了網路世代的新生代詩作，而詩文編排以圖文並茂的方式呈現，為平面的閱讀體驗，增添許多鮮活的畫面。我們一起來欣賞三篇收錄在詩集內的文字吧！

圖／飲冰室茶集提供
圖／飲冰室茶集提供

相遇的時候 ＠林婉瑜

一定比海洋還大的啊這人生
坐著各自的小船
也許下一秒就會
出現
在彼此的視野
由遠到近
由小變大
終於遇見
終於相聚

於是可以一起觀測一下星星
於是可以一起曬一下上午的太陽
於是可以一起追蹤海豚和鯊魚
在大浪
把我們分開以前
在大浪
把我們分開以前

也許以後
不會再見面了
相遇的時候
做彼此生命中的好人

如果你喜歡在Instagram上追蹤手寫字主題帳號，肯定看過不少人引用這首詩的最後一段文字，而甫讀完整首詩的你更會驚覺，多了前面那大海的浩瀚、小船的游移以及人類之於自然的渺小，相遇時刻的溫柔，才真正地被烘托出來啊。

小白鼠 ＠孫得欽

1.
就像你捧著一隻小白鼠
在手心
只是想看看牠的紅眼睛
但牠驚慌亂竄
你不得不捏起掌心
牠越是慌張
你捏得越緊
世界也是這樣
捧著你

2.
其實
世界才是那隻小白鼠
你捏著越緊
牠越是慌張

詩是美感、詩是療癒，有時候，詩更可以是啟發。當你讀起這首詩，起先會感覺心中的慌亂都被同理，到第二段的轉折，會在一瞬間被扭轉思維模式，人從被動換位至主動，看待事情的角度一改變，身心也立刻充飽行動的能量。

圖／飲冰室茶集提供
圖／飲冰室茶集提供

想夢 ＠蔣雅文

故鄉，像電影似的
喧囂又溫柔的煙
輕輕蓋住
繁華的燈管霓虹
我們戴上口罩
距離被迫著
又更加的疏離
一年又一年
有時候好像過得太快
但等待某些日子到來
總是如此的久
可還是要等待
等待烏雲消散的那天
等待肩併肩跳起舞的那天
等待有天脫下口罩
僅管世界變得多麼不一樣
但我們依舊是我們
過去，是潺流的風景和故事
未來，路還很長
我們繼續走著、夢著

我的小小小詩集邀請攝影創作者－蔣雅文跨界合作，用底片記錄下疫情時代的群像，以文字加深日常中盼望的氛圍，而這些再熟悉不過的當代畫面，就像在鼓勵著所有讀者，未來可以用屬於自己的方式創作，紀錄下初次的感動。

圖／飲冰室茶集提供
圖／飲冰室茶集提供

願詩成為你往後生命中 最踏實的陪伴

每一次讀詩，都是一場命中注定的相遇，當下浮現腦中的情景、聲音、氣味與記憶，就是你與這首詩的連結，來回品味、重複閱讀，收穫不同的體悟與感動。生活與詩啊，共同譜出每一個獨一無二的當下。我們一起在多元發聲的時代，找回感受自己的專注吧！不管你過去讀詩或不讀詩，我的小小小詩集都邀請你在家中掛上一週7日掛袋，用掛繩、擺飾、胸針佈置成你的模樣後，依心情、喜好將詩集放入袋中，輕鬆擁有帶詩出門的幸福！願詩成為你往後生命中，最踏實的陪伴。

圖／飲冰室茶集提供
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支持我的小小小詩集計劃：https://zecz.ec/3dmS48f

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