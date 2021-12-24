「生活裡有詩，在詩裡生活」－我的小小小詩集，伴你創造微微透光的美好日常

圖／飲冰室茶集提供

你讀過飲冰室茶集上的詩嗎？是否著迷懷念那在生活中讀詩的青春感受？那可千萬別錯過我的小小小詩集！我的小小小詩集，是一家現代詩主題書店－詩生活，與推廣詩歌美好的飲品－飲冰室茶集所合作的一套詩集。讓詩用最輕盈、無負擔的姿態，走入你的日常。

讀詩 按下品味生活的重啟鍵

我們活在眾聲喧嘩的時代，社交媒體、影音頻道、手機遊戲輪番上陣。時間，也就這麼被填滿了，但猛一回頭，卻想不起上一次被觸動、被鼓舞、被療癒是什麼時候？如果想尋回感受生活的步調，下次再遇見短暫的閒暇，不妨試著讀一首詩吧！詩，真空了生命，讀詩，如同按下品味生活的重啟鍵，從白紙上的幾字黑，我們看見凝鍊的時光，那些平常容易忽視的日常，都被賦予了意義。我的小小小詩集之核心－「生活裡有詩，在詩裡生活」不是遙不可及的夢，當詩走入生活，柔軟的心會重生，用心感受人生的分秒會發現，生活無處不詩。

圖／飲冰室茶集提供

最小巧、最認真也最溫柔的詩集

我的小小小詩集，全套4組，每組7本，收錄28位詩人的作品，為了延伸飲冰室茶集可隨身帶走的詩意，同時保留在實體書店閱讀的感受，故採用小到可放入口袋的紙本規格，來製作這本非常認真的詩集。選詩上，以溫柔生活的傷口為目的，所以有了生活感、溫暖感、共鳴感、療癒感這四大情感元素作為理念，詩人則涵蓋不同時代背景與創作風格，你可以讀到知名詩壇前輩的經典，也少不了網路世代的新生代詩作，而詩文編排以圖文並茂的方式呈現，為平面的閱讀體驗，增添許多鮮活的畫面。我們一起來欣賞三篇收錄在詩集內的文字吧！

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相遇的時候 ＠林婉瑜

一定比海洋還大的啊這人生坐著各自的小船也許下一秒就會出現在彼此的視野由遠到近由小變大終於遇見終於相聚

於是可以一起觀測一下星星於是可以一起曬一下上午的太陽於是可以一起追蹤海豚和鯊魚在大浪把我們分開以前在大浪把我們分開以前

也許以後不會再見面了相遇的時候做彼此生命中的好人

如果你喜歡在Instagram上追蹤手寫字主題帳號，肯定看過不少人引用這首詩的最後一段文字，而甫讀完整首詩的你更會驚覺，多了前面那大海的浩瀚、小船的游移以及人類之於自然的渺小，相遇時刻的溫柔，才真正地被烘托出來啊。

小白鼠 ＠孫得欽

1.就像你捧著一隻小白鼠在手心只是想看看牠的紅眼睛但牠驚慌亂竄你不得不捏起掌心牠越是慌張你捏得越緊世界也是這樣捧著你

2.其實世界才是那隻小白鼠你捏著越緊牠越是慌張

詩是美感、詩是療癒，有時候，詩更可以是啟發。當你讀起這首詩，起先會感覺心中的慌亂都被同理，到第二段的轉折，會在一瞬間被扭轉思維模式，人從被動換位至主動，看待事情的角度一改變，身心也立刻充飽行動的能量。

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想夢 ＠蔣雅文

故鄉，像電影似的喧囂又溫柔的煙輕輕蓋住繁華的燈管霓虹我們戴上口罩距離被迫著又更加的疏離一年又一年有時候好像過得太快但等待某些日子到來總是如此的久可還是要等待等待烏雲消散的那天等待肩併肩跳起舞的那天等待有天脫下口罩僅管世界變得多麼不一樣但我們依舊是我們過去，是潺流的風景和故事未來，路還很長我們繼續走著、夢著

我的小小小詩集邀請攝影創作者－蔣雅文跨界合作，用底片記錄下疫情時代的群像，以文字加深日常中盼望的氛圍，而這些再熟悉不過的當代畫面，就像在鼓勵著所有讀者，未來可以用屬於自己的方式創作，紀錄下初次的感動。

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願詩成為你往後生命中 最踏實的陪伴

每一次讀詩，都是一場命中注定的相遇，當下浮現腦中的情景、聲音、氣味與記憶，就是你與這首詩的連結，來回品味、重複閱讀，收穫不同的體悟與感動。生活與詩啊，共同譜出每一個獨一無二的當下。我們一起在多元發聲的時代，找回感受自己的專注吧！不管你過去讀詩或不讀詩，我的小小小詩集都邀請你在家中掛上一週7日掛袋，用掛繩、擺飾、胸針佈置成你的模樣後，依心情、喜好將詩集放入袋中，輕鬆擁有帶詩出門的幸福！願詩成為你往後生命中，最踏實的陪伴。

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