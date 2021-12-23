聯合線上「讀創故事」獲文策院潛力改編文本7項入選

文化內容策進院（文策院）公布2021年出版與影視媒合新制評選結果，聯合線上從425件參選作品中脫穎而出，更一舉榮獲7項入選。

文策院「出版與影視媒合新制」，藉由各階段媒合與獎勵金補助，支持出版文本、影視製作與編劇跨業合作、共創三贏，使好故事成為好劇本，提升影視內容作品產製量能。

本次新制透過投拍方工作圈歷時兩個月的評選，最後選出53部各類型「潛力改編文本」，聯合線上入選包括紀實文學1部、散文1部和長篇小說5部作品。其中屬於長篇小說類的《歡迎光臨忘憂早餐店》和《愛我》2部作品，更已在今年媒合聯合文學出版社正式出版。

聯合線上本次入選的作品，皆為旗下閱讀原創平台「讀創故事」的簽約作品。「讀創故事」是聯合線上近年發展原創內容ＩＰ的孵化基地，作為華文市場頂尖內容的服務提供者，聯合線上全力透過優質內容、資源整合、客製服務及市場開發，提供最多元且全面的解決方案。

「讀創故事」自2018年上線運營至今，已累積3,000位作家駐站寫作，發表超過5,000部原創故事。聯合線上數位出版部原創中心總監黃蕾更表示：「讀創故事正持續透過『創, 作家』募集計畫，與超過百位『創, 作家』建立合作關係，我們有公允透明的合作方案，也願意挹注豐富廣宣資源、專屬服務與獨享福利，希望與每位作者共創內容一元多用的無限價值。」

聯合線上本次入選的7部作品，皆可以在「讀創故事」網站或App閱讀，也都已經透過聯合線上旗下電子出版服務發行了電子書版本，上架在包括Amazon、博客來、讀墨、樂天KOBO和udn讀書吧等國內外電子書店，歡迎讀者朋友前往選購，給予台灣創作者實質的鼓勵和支持。

本次讀創故事入圍作品簡介整理如下（依公布清單排序）：

《判決人生》／劉峻谷

● 紀實文學類

《判決人生》／劉峻谷

判決是否真有等值的正義？正義就是，加害者要付出代價，被害人迅速獲得補償？

一命抵一命，是最終正義的唯一法則？

12則可能生在你、我周遭，任何一個小老百姓身上的故事......。

《香菇嫁給我之後》／溫暮

● 散文類

《香菇嫁給我之後》／溫暮

相戀五年的台灣女孩和新加坡先生，結婚後搬到紐約生活，適逢疫情嚴重時期，剛開始幾乎24小時都黏在一起，卻也發現另一半許多無俚頭的事蹟。

決定將這些故事寫下．帶領大家體驗異國文化下的曼哈頓生活。

《愛我》／亞斯莫／聯合文學出版社

● 長篇小說類

《愛我》／亞斯莫／聯合文學出版社

追查精神科權威醫師父親自殺的謎團，女法醫著手研究精神罪犯的世界。

一位高智商女性連續殺人犯，對「不愛」她的人痛下毒手，每樁命案皆以「意外」結案。

狹路相逢，兩位女性結為莫逆，殊不知兇手就在身邊。

《歡迎光臨忘憂早餐店》／古家榕／聯合文學出版社

《歡迎光臨忘憂早餐店》／古家榕／聯合文學出版社

每個走進早餐店的客人，都有自己的故事，只要你願意說，她就願意聽。身為「忘憂早餐店」的小闆娘， 王曉樂的生活，就是吃飯、開店、當樹洞。

至於王曉樂自己，當然也有專屬的心靈樹洞，那就是炙手可熱的作家裴恩。

《寄偶鎮--給放不下的往生者》／蝕鶼

《寄偶鎮--給放不下的往生者》／蝕鶼

只要不肯放棄，『它』就有復活機會......。

跳樓自殺的兒子，腦漿和血在她腳邊聚集成漥，耳裡傳來寄偶鎮的歌聲：「來這兒寄下你放不掉的思念……」

火車叩隆叩隆的前進，滿眼飽含著無限的希望，她要去寄偶鎮找回她的兒子。

《同年》／夏昀光

《同年》／夏昀光

胡阜華是個什麼都好的好好先生，他有三個和他感情好的同年兄弟，每個人對待感情的方式都不一樣。

四個同年的兄弟，四種不同的感情觀：胡阜華親疏不分的愛；胡亞軒隱瞞真實的愛；程瑞玩世不恭的愛；趙譽之畏首畏尾的愛。他們都能得到自己想要的感情嗎？

《不要笑話我》／韓駿、林海月、十五

《不要笑話我》／韓駿、林海月、十五

他是逆來順受的「負二貸」，她是易燃易爆的「拆二代」。

一個是在職場為房貸苦惱無限的打工人，一個是自創業活力無限的白富美，他們在辦公樓的拐角，因為一杯咖啡意外撞出火花，一場為夢想奮鬥的故事，就此點燃！