文策院「2021潛力改編文本」獎勵清單 53本入圍公布！
文化內容策進院（以下簡稱：文策院）昨（22）日公告「出版與影視媒合新制」公開招募入圍文本清單，選出符合此次相關獎勵金申請之「潛力改編文本」共 53 本。
近年來臺劇熱播不斷，臺灣原生漫畫、小說等迎來爆發期，文策院為加速出版影視跨業合作，擴大臺灣原創文本 IP 應用，於2020年開啟「內容開發專案計畫：出版與影視媒合」，致力帶給出版方、投拍方及編劇方更實質的幫助，並協助業者加速媒合進程。今年度推出新版媒合機制，於8月16日至9月22日期間公開招募，共計有 425 件文本參與，透過投拍方工作圈歷時兩個月的心動指數圈選，選出符合此次相關獎勵金申請之「潛力改編文本」共 53 本。類型包含：短篇小說 5 本、長篇小說 37 本、紀實文學 1 本、散文 3 本、漫畫 7 本，在此清單中的 IP 文本，後續將有機會獲得文策院提供之「文本授權獎勵金」，期待此次入圍文本未來能與出版、版權方與投拍方合作之下，能以不同面貌，更具國際競爭力姿態，呈現在觀眾面前。
今年入圍「潛力改編文本」的作品有(依文策院方案公告順序排列)：
（《書名》作者／出版社）
● 《我在犯罪組織當編劇》林庭毅／城邦印書館
● 《抱歉，我討厭我的孩子》四絃／鏡文學股份有限公司
● 《判決人生》劉峻谷／聯合線上股份有限公司
● 《最後56天，最想跟爸媽一起做的那些事》春光編輯室／城邦文化事業股份有限公司春光出版
● 《鬼地方》陳思宏／鏡文學股份有限公司
● 《那天，我們走向不同的道路》木木木／鏡文學股份有限公司
● 《青鳥的眼淚》A.Z.／釀出版 (秀威資訊)
● 《愛我》亞斯莫／聯合文學出版社
● 《十字路口》鳴鏑／秀威資訊科技股份有限公司
● 《沙瑪基的惡靈》沙棠／要有光 (秀威資訊)
● 《愛上平行時空的你》朱夏／要有光 (秀威資訊)
● 《橙黃橘綠時，才說愛》劉昱萱／要有光 (秀威資訊)
● 《今天月亮暫時停止轉動》Misa／城邦原創
● 《一線三的日常》一線三／今周刊
● 《黑水》平路／聯經出版事業股份有限公司
● 《律政女王》雅豊斯／新學林出版股份有限公司
● 《歡迎光臨忘憂早餐店》古家榕／聯合文學出版社
● 《香菇嫁給我之後》溫暮／聯合線上股份有限公司
● 《天鵝死去的日子》邱常婷／秀威資訊科技股份有限公司
● 《不可知論偵探》薛西斯、鸚鵡洲／獨步文化
● 《殺手的戀愛相談（上下冊）》謝東霖／鏡文學股份有限公司
● 《臺北逃亡地圖》祁立峰／時報文化出版企業股份有限公司
● 《山神／海德薇》鏡文學股份有限公司
● 《給你的青春謊言》午盞／鏡文學股份有限公司
● 《公司冗員清除驚喜包》老鳳／鏡文學股份有限公司
● 《一失足成女主角（1/2女主角）》宋亞樹／華星娛樂股份有限公司
● 《黑盒子》廖軒毅／LINE WEBTOON
● 《403小組，警隊出動！》顏瑜／要有光 (秀威資訊)
● 《老年維特的煩惱》顏瑜／釀出版 (秀威資訊)
● 《尋人啟事２號店》吉卜勒／ 悅閱多媒體股份有限公司
● 《少年仔》陸坡／一木工作室
● 《寄偶鎮：給放不下的往生者》蝕鶼／聯合線上股份有限公司
● 《重修舊好》廖智賢／釀出版 (秀威資訊)
● 《不要笑話我》韓駿、林海月、十五／聯合線上股份有限公司
● 《新神》邱常婷／聯經出版事業股份有限公司
● 《一起搭捷運，好嗎？》SALLY／原動力文化
● 《海市》張郅忻／九歌出版社有限公司
● 《罪人》金／尖端出版
● 《我媽的寶就是我：一個女兒寫下對母親的驕傲愛意》陳又津／悅知文化
● 《不要忘記老婆鞋子穿幾號》鞋子穿幾號／城邦文化事業股份有限公司春光出版
● 《無線人生》Beck／鏡文學股份有限公司
● 《時尚圈奇葩男筆記》黃金三甲／悅閱多媒體股份有限公司
● 《起駕回家》宴平樂／鏡文學股份有限公司
● 《回家（案簿錄．浮生）》護玄／蓋亞文化有限公司
● 《如膚之深》許順鏜／蓋亞文化有限公司
● 《Day Off》每日青菜／留守番工作室
● 《陰山夜遊》醉琉璃／蓋亞文化有限公司
● 《蹲在掌紋峽谷的男人：川貝母短篇故事集》川貝母／大塊文化出版股份有限公司
● 《偶．遇》籬籬櫻／奇異果文創事業有限公司
● 《走凡》Lii／一木工作室
● 《同年》夏昀光／聯合線上股份有限公司
● 《清藏住持時代推理：林投冤．桃花劫》唐墨／要有光 (秀威資訊)
● 《陰間條例》Salah-D／開拓動漫事業有限公司
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