文策院「2021潛力改編文本」獎勵清單　53本入圍公布！

文化內容策進院（以下簡稱：文策院）昨（22）日公告「出版與影視媒合新制」公開招募入圍文本清單，選出符合此次相關獎勵金申請之「潛力改編文本」共 53 本。

近年來臺劇熱播不斷，臺灣原生漫畫、小說等迎來爆發期，文策院為加速出版影視跨業合作，擴大臺灣原創文本 IP 應用，於2020年開啟「內容開發專案計畫：出版與影視媒合」，致力帶給出版方、投拍方及編劇方更實質的幫助，並協助業者加速媒合進程。今年度推出新版媒合機制，於8月16日至9月22日期間公開招募，共計有 425 件文本參與，透過投拍方工作圈歷時兩個月的心動指數圈選，選出符合此次相關獎勵金申請之「潛力改編文本」共 53 本。類型包含：短篇小說 5 本、長篇小說 37 本、紀實文學 1 本、散文 3 本、漫畫 7 本，在此清單中的 IP 文本，後續將有機會獲得文策院提供之「文本授權獎勵金」，期待此次入圍文本未來能與出版、版權方與投拍方合作之下，能以不同面貌，更具國際競爭力姿態，呈現在觀眾面前。

今年入圍「潛力改編文本」的作品有(依文策院方案公告順序排列)：

（《書名》作者／出版社）