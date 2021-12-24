書香聖誕，udn電子書快閃優惠
最後的節日，是參加一場聖誕聚會？還是忙著收穫禮物與送出祝福？不論您如打算何度過聖誕，值此溫馨佳節，聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」12/24(五)~12/26(日)限時三天，全館電子書、雜誌79折起！
佳節前夕udn讀書吧推薦幾本好書陪您過聖誕。首先介紹的書籍為《超減壓的BMW身心自療法：哈佛醫學專家教你重新設定身心狀態，對抗疼痛、焦慮與自律神經失調》作者蓓兒．帕瓦（Bal Pawa）博士，是北美知名的女性醫學專家，卻於生涯高峰時遇上生死交關的車禍，在緊急送醫後救回一命，但那場意外所帶來的身心創傷，卻像惡夢般不斷折磨著她。透過自身的經歷，她開創了一套適用於現代人的冥想與呼吸法，而本書就是她漫長修復旅程的心得總結。
第二本推薦的是《再也不當吼爸吼媽：決定孩子一生的情緒教養課》，作者吳恩瑛是韓國兒童精神科醫師。本書中，對於日復一日、頻繁上演的「因孩子或父母忍耐不了而衝突」的教養問題，挑選了最貼合現實生活情境的案例，並分析子女與父母的負面情緒為何而生，以及隱藏在負面情緒中雙方各自真正的想法，提出實際有效的溝通解方。
第三本是榮獲「西班牙國家散文獎」的《頁中的永恆：書籍的歷史與流轉之路》作者伊琳娜．瓦耶荷（Irene Vallejo）飽讀詩書，文筆優美，書中生動的鋪陳轉折就像是一本小說。讀者能從中獲取的人文、歷史和文學相關知識，既多且精，並讓人讀來趣味盎然！對愛書人來說，這本書就像是一大部魔幻圖書館，書籍的歷史、字母的發明、圖書館的誕生……穿梭30個世紀，引領讀者跟隨尋書人的腳步，如紀錄片般遊歷古今。最後一本介紹的是《圖解中國App商業模式：60個最熱門App，趕上社群、電商、支付、娛樂、生活……全方位商機！》作者王沁中國出身、於日本連續創業。本書精心挑選九大類共60個中國最受歡迎、功能在全球也領先的App。完整介紹了成功App經濟的各個面向，對於想發展App的台灣大中小企業（無論是平台、社群經營、內容提供等），或是想突圍、超車的新秀，都是最新、最即時的參考。
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