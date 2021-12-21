防疫年療癒系線上課程成新趨勢 OMIA學東西平台歲末快閃優惠75折起

疫情時代催生遠距服務商機，能在家永久學習的線上課程是學習者的新選擇。線上課程平台「OMIA學東西」指出，台灣五月起歷經三個月的居家防疫生活，讓療癒身心的繪畫、手作類課程成長近2倍，其中又以「繪畫」為學員回購率最高的課程類型。

因應耶誕跨年佳節來臨，「OMIA學東西」即日起至12/25 推出歲末驚喜優惠，多種人氣繪畫課程、手作工藝課程，最低75折起讓民眾一次購買，永久觀看學習。在仍需與病毒共存的2022年，「OMIA學東西」建議每個人都可以找到自己的生活興趣，從興趣學習中找到更精采的人生。

獨家療癒系草筆寫生繪畫 揮灑精采人生

「OMIA學東西」平台挖掘許多素人講師，課程題材廣泛且多元，其中以「繪畫」類最為豐富。包括水彩、色鉛筆、粉彩、油畫、素描等等，無論是媒材、主題或是技法，皆展現多元風格。「OMIA學東西」獨家上線的「阿力街頭草筆寫生」繪畫課程，找來草筆繪畫創始者「阿力（余思瑩）」推出以草枝、樹枝當筆，沾墨作畫的街景寫生課程，以「不怕犯錯的畫畫方式」推廣草筆寫生，年僅22歲的阿力已是新北女力的代表，她勇敢走自己的路，無懼他人目光踏上街頭寫生，讓人透過她的課程，也能感受那種去發現自己獨特魅力的勇氣。

纏繞畫學習 企業協助員工紓壓、建立凝聚力

「OMIA學東西」平台今年也接到許多企業的合作詢問。在疫情的衝擊下，企業希望能透過較輕鬆的軟性學習來為員工排解壓力、建立團隊凝聚力，「OMIA學東西」線上課程能讓員工間多了共同興趣話題，增進同仁間的互動，減低居家工作後的距離感，並增加團隊默契與共識。

像是「OMIA學東西」網站的熱門禪繞畫認證講師「瑪莉安」以輕彩繪為主題，帶領企業團隊學會「放鬆」、「專注」及「團隊合作」；擁有豐富講師經驗的「玩皮老爹」手作皮革課程，也成為企業新人入職的有趣課程，一起動手做的過程中不僅能建立合作默契還能拉近新同事的距離，今年合作企業包含三星電子、四零四科技、台灣諾華等。

「OMIA」源自於台語學東西的發音，是擁有繪畫、攝影、DIY手作及生活嗜好等豐富主題課程的平台，以零基礎入門為教學特色，購買後可永久觀看，還能隨時提問及繳交作業，在線上與講師互動，讓人輕鬆學習。

面對防疫新生活，透過繪畫、手作等療癒的線上課程，跟著「OMIA學東西」完成屬於自己的創作，找到新的生活樂趣並不難！「OMIA學東西」歲末驚喜優惠，特選人氣線上課程最低75折起！

詳情請見「OMIA學東西」網站：https://www.omia.com.tw/