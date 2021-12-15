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政治受難者《人權路上》映後座談　25團體齊聚人權市集共盼傳遞多元價值

聯合新聞網 / 國家人權博物館
人權路上紀錄片放映座談。（圖／國家人權博物館提供）
人權路上紀錄片放映座談。（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館11日於2021人權藝術生活節期間特別舉辦《人權路上》紀錄片放映座談會，該片敘述張常美、蔡焜霖、蔡寬裕、陳欽生四位臺灣白色恐怖政治受難者，從被威權體制迫害的對象，轉變成人權實踐者的心路歷程，現場邀請蔡寬裕、陳欽生兩位高齡前輩分享五十到七十年前受難的經過。同時，因應每年12月10日之「世界人權日」精神，國家人權博物館也在今日舉辦「人權市集」活動，邀請25個人權相關組織團體參與擺攤，現場熱鬧非凡。

人權路上紀錄片放映座談，蔡寬裕前輩映後分享。（圖／國家人權博物館提供）
人權路上紀錄片放映座談，蔡寬裕前輩映後分享。（圖／國家人權博物館提供）

說故事並非易事，重述自身的痛苦更是難事。蔡寬裕前輩除了積極參與導覽志工，為政治受難者的除罪與權益奔走，更長期致力推動促進轉型正義工作。蔡寬裕前輩於座談會中表示，在轉型正義工作那麼多面向當中，國家人權博物館的設立正是轉型正義的一環，因此2011年人權博物館籌備處成立的時候，有一群政治受難者便投入國家人權博物館的導覽志工行列，「以歷史見證人的身份現身說法，傳遞人權教育至下一個世代，我認為這就是我們的歷史使命。」

人權路上紀錄片放映座談，陳欽生前輩映後分享。（圖／國家人權博物館提供）
人權路上紀錄片放映座談，陳欽生前輩映後分享。（圖／國家人權博物館提供）

陳欽生前輩為馬來西亞僑生，帶著夢想來臺就讀大學，卻捲入歷史浩劫，出獄後歷經磨難但不改其志，投入大部分的時間在推動人權教育。陳欽生前輩表示，「這些年來在國家人權博物館的引領之下，我很慶幸地看到了社會的轉變、看到了臺灣這塊土地上人民的改變，也得到了許多海外朋友們的支持，我覺得這些付出非常值得。」他認為臺灣最重要的就是民主、人權，也期待全世界都能共同走向一個尊重人權的社會。

人權市集邀集眾多團體參與擺攤與民眾交流。（圖／國家人權博物館提供）
人權市集邀集眾多團體參與擺攤與民眾交流。（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館期盼藉由本次實體放映座談會，帶動大眾對人權議題及轉型正義工作的關注。而於同日舉辦之「人權市集」活動，邀請到各非政府組織、具人權特色之單位、非營利民間團體或文化場館、符合人權精神之文創者與實踐者，以及串連出版社、文史團體或工作者共計25個人權相關組織團體，一同於白色恐怖景美紀念園區「人權大道」參與設攤，呈現跨單位、跨世代對人權普世價值的企圖和努力，並安排走遍臺灣各地學校的「人權故事車」駛入現場，用閱讀傳遞人權普世價值以及自由的意念。

參與孩童於人權故事車閱讀人權書籍。（圖／國家人權博物館提供）
參與孩童於人權故事車閱讀人權書籍。（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館 轉型正義

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