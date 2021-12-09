以聽覺來「閱讀」！臺文館火星快閃酒吧　12/11奇幻展開

文學金典獎小說的火星場景，真的現身在地球了！

國立臺灣文學館與藝術策展團隊跨界合作，以小說家黃崇凱的《文藝春秋》一書之篇章為發想，在館外南門路草坪區打造無酒精的神秘酒吧驛站，12月11日（週六）開幕，當日晚間6點半到8點有熱鬧的音樂表演搭配燈光秀，邀請大家用聽覺體驗閱讀，感受《火星與地球距離687個地球日》的故事。

小說裡沒有紙本閱讀習慣的火星居民，如何了解地球的文化生活呢？這個裝置藝術將文本轉換成立體互動體驗，在館內現地製作的互動裝置《文學傳書機》，受到各界讚賞，這次加碼推出結合聲音情境的互動裝置，為即將到來的耶誕和跨年暖身。

三個藝術裝置，打造出有趣的聲音情境吧檯。（圖／國立臺灣文學館 提供）

臺文館長蘇碩斌說明裝置藝術理念，120年後的火星上，悄悄開了一間名為Bar Mars的火星酒吧，當沒有閱讀習慣的火星居民，透過《文學傳書機》來到臺文館遊玩，回到火星後仍意猶未盡想深入了解地球的生活，於是在館外打造《火星與地球距離687個地球日》快閃酒吧，透過資深地球人採集而來的聲音，讓身處在便利科技取代生活的火星居民，透過聽覺「閱讀」，在聲音情境吧檯，感受落雨、市場、歌謠與小吃等日常的美好。

都市藝術工作室說，為讓火星居民回味在地球的美好日常，特別採集地球生活時，大家最熟悉的聲音，分別在三個不同的藝術空間裝置裡播放，搭配特殊的燈光設計，週二到週日早上9點到晚上6點可自由參觀，週五、六、日裝置延長開放至晚上9點；除週一公休，每日下午5點30分到9點之間，每30分鐘有一次聲光展演，盼能透過文學跨界，激盪出不同的火花。

歲末年終，歡迎相約來臺灣文學館體驗地球生活，享受以文學出發，充實愉快的旅程。

用聽覺感受《火星與地球距離687個地球日》的故事。（圖／國立臺灣文學館 提供）