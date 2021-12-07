臺灣漢詩趣味變身前進高中

臺灣漢詩也有好玩的一面！國立臺灣文學館協助研發高中教案，出版「臺詩好好玩」，新書發表會今年（110年）12月11日（星期六）13：30「臺灣文學基地」舉行。

國立臺灣文學館，長年整理臺灣古典文學文獻《全臺詩》，並推出通俗選本《臺灣漢詩三百首》。去年（109）為推動臺灣漢詩進入高中校園，｢國立臺灣文學館」與「普通高級中等學校國語文學科中心」合作，辦理「古典新銓—臺灣漢詩的現代解讀」計畫，甄選出三部內容豐富的教案，分別為：《詩話臺灣——賦比興的現代印象》（北一女中陳麗明、梁淑玲、徐千惠、郭碧娟設計）、《從臺灣看世界，讀漢詩說故事》，（中山女高李明慈、林口高中徐千雯、科園實中吳佩玹、高師大附中許靜宜設計）、《漢詩新詮：我的臺灣詩『詮』『圖』》（建國中學彭成錦、竹東高中詹敏佳、臺南女中張珮娟、平鎮高中陳玉嘉設計）。

今年，臺灣文學館委由逢甲大學臺詩好好玩團隊編輯整理，並為三部教案各自出版單行本，列為「臺詩好好玩１：臺灣漢詩的教學實踐與應用」教案套書，為教學現場第一線教師量身設計。《詩話臺灣——賦比興的現代印象》教案，利用教師較熟悉的賦、比、興，以及興觀群怨之「觀」，來消化吸收臺灣古典詩教材，是一部便於入手、易於操作的臺詩教案。《從臺灣看世界，讀漢詩說故事》教案，以多元選修課程為立足點，從臺灣漢詩中提取美食、信仰、科技現代化、女權、移動等主題，引領學生進行議題思考，是從文學向社會科學跨界的適用教案。《漢詩新詮：我的臺灣詩『詮』『圖』》教案，重視圖文之間的轉換與詮釋。以具有創造力的轉換，消化吸收訊息豐富的臺灣古典詩文本，並酌磨詩的表現方法；教學活動包含桌遊、圖文互譯、詩體轉換等，是一部以活動取勝、重視形成上位觀念的文學教案。

新書發表會當天，三部教案的設計教師，將分享他們的教學想法與教學經驗，歡迎有興趣的民眾前來「臺灣文學基地」（臺北市中正區濟南路二段27號）參加。新書預計12月下旬出版，在國家網路書店、三民網路書店、五南網路書局等通路均可購買。