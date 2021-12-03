2022台北國際書展歡慶三十 文化部長李永得宣布將補助展位費

文化部主辦、台北書展基金會承辦2022年第30屆台北國際書展，將於明（111）年6月2日至7日於世貿一館一樓及二樓H區盛大舉行。考量近兩年因疫情衝擊，出版產業受創嚴重，實體書展更歷經兩年停辦，文化部長李永得今（3）日宣布，2022台北國際書展「除非不得已，一定會堅持辦下去」，為降低出版業參展負擔，將補助所有國內民間參展單位展位費，最高可達7成，鼓勵更多的出版單位共襄盛舉。

文化部長李永得表示，一年多的疫情讓出版產業遭受更為嚴峻的衝擊，文化部推動公共出借權、圖書免營業稅、藝FUN券等措施，持續以具體行動支持出版產業。而台北國際書展一直是出版產業年度最大的盛事，兩年的停辦對於出版產業的整體信心影響極大，但隨著疫苗施打逐漸普及，以及整體疫情趨勢，經評估將2022年書展改至6月辦理，「希望克服一切困難將書展辦下去」。李部長指出，2022年是台北國際書展30年，除了擴大辦理，更期待展現臺灣多元、自由的出版環境，透過書展臺灣要成為世界「出版自由、自由出版的中心」。

文化部長李永得表示，將補助所有2022台北國際書展國內民間參展單位展位費，最高可達7成，鼓勵更多的出版單位共襄盛舉。（圖／台北書展基金會 提供）

台北書展基金會董事長林訓民表示，2022年台北國際書展主題為「一起閱讀趣」，主題國為「法國」。期盼歷經疫情洗禮，人與人之間因為口罩、面罩而感到疏離之時，能在書展30年重逢相聚，「一起」成為最溫暖的渴望，一起體驗閱讀樂趣。

文化部表示，台北國際書展具有閱讀推廣、國際交流、出版專業等功能，奠基於臺灣重視言論自由與民主開放等普世價值，書展中各類議題出版品、各種類型書寫、多元獨立出版百花齊放，台北國際書展是臺灣出版業年度盛事，亦是整個華文世界最多元、自由及最具活力的書展。第28、29屆台北國際書展因疫情影響取消實體書展改為辦理線上書展，但海內外出版業者仍期盼於臺灣舉辦一場實體書展，讓讀者、業者、作者三方可以面對面交流，共享閱讀之樂，並帶動市場銷售。

台北書展基金會董事長林訓民表示，2022年台北國際書展主題為「一起閱讀趣」，在疫情下，「一起」成為最溫暖的渴望，期盼民眾一起體驗閱讀樂趣。（圖／台北書展基金會 提供）

在各方建議下，考量國際疫情變化，2022年書展將移至6月份舉辦，讓參展業者、觀展民眾、來訪外賓在初夏時節能安心參與書展。同時，文化部於疫情期間先後推出台北國際書展取消的專案紓困、紓困4.0等政策，以舒緩疫情對藝文產業的衝擊，接續又推出「積極性紓困」政策，鼓勵出版產業保持創作及出版能量，並串聯書店辦理合於防疫規定的閱讀活動，期待疫情緩和後，在書展現場將蓄積已久的能量展示於讀者面前。

2022年恰逢第30屆，在這而立之年，書展將推出一系列30周年慶活動。111年4月「城市在閱讀」活動將起跑暖身，並策劃「圖像30主題展」，以插畫名家作品展或邀請漫畫家現場進行主題創作等，帶領讀者一起進入圖像閱讀世界，推廣圖像類型出版。另鼓勵各參展單位發揮企劃力和創意，於各自展位內規劃陳列「書展30專區」，策劃推薦讀者的主題內容，一起串聯成最盛大的30周年慶祝閱讀派對，讓全臺讀者看書、逛展之餘，也能參與互動、一起從閱讀中體驗不同的樂趣。

法國是繼2001、2006、2010年後，第四度受邀擔任台北國際書展主題國。法國與臺灣有著長久深厚的文化交流，法國在台協會（Bureau Français de Taipei, BFT）、法國出版協會（Bureau international de l'édition française, BIEF）、信鴿法國書店（Librairie Le Pigeonnier）將共同合作策展2022法國主題國，力邀法國出版界專業人士、作者等到現場與臺灣出版界、作者與讀者面對面交流，全面展現法國出版界在漫畫、圖像小說、文學、藝術、歷史、哲學、建築、社會、科學、童書繪本與影像紀實等多元類型的特色新書，以及介紹法國出版集團與各種專業出版社，也將規劃多項書籍選題延伸的社會議題、群眾價值及數位發展等焦點的電影、動畫、童書、生活風格等文化座談或互動工作坊。

此外，台北國際書展將再度主動走入偏鄉，邀請金鼎獎、金漫獎及國內相關出版品獎項得獎作者與偏鄉學童一起分享創作理念，帶領偏鄉同學一同閱讀，並補助偏鄉學童來臺北參觀書展的交通費、住宿費、膳雜費，主動邀請偏鄉學童踏入書展這閱讀體驗場域，落實文化平權。

文化部表示，本屆書展亦將延續18歲以下免費入場、天天星光夜、桃園（含）以南及宜花東的讀者，於展期持臺鐵及高鐵票根免費入場參觀等優惠措施，鼓勵跨境讀者參加書展，同時推出只在書展才有的專屬限量精美紀念提袋，歡迎民眾把2022書展美好的回憶打包回家。