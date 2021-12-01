2021 Openbook好書獎 遴抉出40本書單今揭曉！

文／Openbook閱讀誌

華文出版年度盛事2021 Openbook好書獎於12月1日揭曉，今年共有206部作品入圍決選，並依照慣例，從中遴選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書／青少年圖書」、「年度生活書」4大獎項，計40本精彩好書。

本屆好書獎的一大特色是，不同獎項的中文作品中，不約而同都關注在海洋相關的議題，讓島國台灣的視野從土地跨向大洋。如年度生活書《鯨豚記》，創作時長跨越20年，從生態攝影出發，不僅有科學、保育與美學上的種種意義，更收集了大量鯨豚現身的寶貴瞬間，是台灣豐富海洋文化的戰力完全展示。《造自己的船，環我們的島》作者從自己動手造船開始，帶讀者循著海路環島，拉近台灣與海洋國家的距離。《朝聖台灣》精選了作者30年來拍攝民俗祭典的精彩作品，厚積薄發，記錄海洋守護神媽祖如何與在地文化交融，不但是珍貴史料，也定格了最誠摯的信仰生活瞬間。

年度中文創作《我長在打開的樹洞》場景設於花蓮萬隆支亞干部落，寫當代原住民與社會系統及自然環境之間，看似微細但深密盤纏如樹根的生活樣貌_作者程廷 Apyang Imiq_陳宥中攝

此外，年度童書《守護大海的人》動人地將「燈塔守」的工作及家庭介紹給讀者，附錄還有圖像精美的台灣各地燈塔簡介，帶出在地知識的面向。近幾年從史學界崛起的海洋史書籍，從海洋角度重新爬梳台灣的歷史脈絡，為台灣建立了航向全世界的論述基礎。這塊研究成果，已經從文學到生活書，從厚重的知識到兒童繪本，與其他領域會合，激盪出更多打動讀者的文化樣貌和實踐方式。

今年得獎的年度中文創作，有不少作品都涉及家族生命史與台灣地景的回望。書評者稱讚以宜蘭為背景的《卡西與他們的瓦斯店》就像珍．奧斯汀筆下的小城人情，人物說話的口氣、用字遣詞都深深鑲嵌在日常生活裡。「把英國鄉紳們的體面俏皮，替換成台味濃重的汗酸瓦斯氣，嗓門開大一點，再調成二倍速，就是了。」

出版後即口碑不斷的《老派少女購物路線》，穿梭在台北大稻埕與新北蘆洲間，文字不煽情浮誇，以節制內斂的筆調，呈現極深的哀傷與情感，又毫無違和感的吸引了另一群美食讀者。《我長在打開的樹洞》場景設於花蓮萬隆支亞干部落，寫當代原住民與社會系統及自然環境之間，看似微細但深密盤纏如樹根的生活樣貌。

其他幾本獲獎好書，則寫出了罕為人知的台灣記憶，《綠色牢籠》從沖繩西表島最後一位台灣礦工的故事，拼湊出被深埋的歷史現場。《拉流斗霸：尋找大豹社事件隘勇線與餘族》作者花費數年探索日治時期被滅社的泰雅族「大豹社」事件隘勇線遺跡，調查過後更由線到人、由山到部落尋找大豹社後裔。而《新寶島》則是腦洞大開的小說，一覺醒來，台灣人全被移到古巴去了。穿越到另一個亞熱帶島國的台灣人，會如何想像自身的主題性呢？獨特的主題展現了作者驚人的寫作技術。

在翻譯書部分，J. K. 羅琳非常應景的《聖誕小豬》上榜了，評審形容這是聖誕節前夕羅琳送給讀者最真摯的祝福！許多國外作者在得知他們的作品獲得這項華文地區最嚴謹的好書獎時，都表示榮幸與感謝。曾經旅居中國7年的《洛杉磯時報》前駐中國記者芭芭拉．德米克表示，以西藏為題的《吃佛》獲得Openbook好書獎，「我的榮幸之情難以言喻」。她強調，自去年英文版上市以來，本書已有多種譯本，但沒有一種的重要性比得上中譯本。

不少得獎作者都曾經到訪過台灣，《白銀、刀劍與石頭》祕魯作家瑪利．阿拉納曾經在台灣旅居一年；《親密關係暴力》作者瑞秋．斯奈德1991年到訪台灣之後就愛上這個國家，她表示，獲獎是重大且意想不到的驚喜，迫不及待希望能再度拜訪台灣。《羽毛賊》作者柯克．華萊士．強森則表示：「我唯一的遺憾是，不能與你們一起慶祝。希望這個糟糕的疫情一旦過去，讓我可以到台灣和大家見面。」

另外，從初選到決選一路受到評審們熱烈推崇的超可愛繪本《翠翠掉下去了》，作者科瑞．塔博發表得獎感言時說：「當我在創作這個關於一隻勇敢的翠鳥初次離開鳥巢的故事時，我就知道她會展翅飛翔，但我沒想到她能一路飛到臺灣，感謝這一切能成真。」

今年的評審團還欣喜的發現，彷彿約好「大家來交換寫看看」——本屆有小說家第一次出的散文、詩人第一次出的小說、散文作家第一次嘗試的長篇；還有多部小說紛以史實、真人真事為基底，宛如紀錄片；反之，非文學類（科普、文史）有的讀來竟自帶抒情詩意，有的則充滿推理探案的驚奇。大疫時代翻轉了世界，好書也翻轉我們對創作的認知，一起來瞧瞧本屆精彩書單！

年度中文創作《老派少女購物路線》出入台北大稻埕與新北蘆洲間，文字不煽情浮誇，以節制內斂的筆調，呈現極深的哀傷與情感_作者洪愛珠_陳宥中攝

年度中文創作

今年散文成績斐然。楊双子首部散文《我家住在張日興隔壁》為妹妹的悼亡之書，文字靈巧諧趣，讀來令人嘴角上揚卻眼睛出水。另兩部散文是自我追尋之書，洪愛珠《老派少女購物路線》有「把過去喚回的能力」，寫情感筆調節制內斂，寫購物、煮食則明快飽滿。程廷（Apyang Imiq）《我長在打開的樹洞》書寫返鄉種田的日常，面對傳承與認同（原住民、性／別）的衝突，他在看似微細但盤纏如樹根中進退，筆觸卻乾淨從容，如水般自然。

同樣重構記憶與日常的，還有小說《卡西與他們的瓦斯店》，宜蘭女兒郝妮爾以父職為題，細緻構築我們既熟悉卻又未曾真正理解的生活，很台灣、也很有生命力。本屆唯一詩集《她的小舌尖時時救我》作者曹疏影則是身為母職，為孩子從香港移居台灣，並因孩子得到拯救。她將人生鋪展在高度純熟的語言藝術之中，穿刺批判、低伏酸楚。

有別於日常的，有3部指向人跡難至的山林。甘耀明《成為真正的人》以1945年空難加山難的「三叉山事件」為基底，把史料變成布農少年成長的舞台，並透過故事凸顯過去那段歷史的流動性，十分成功。

另兩部是記錄歷史傷痕的紀實作品。高俊宏《拉流斗霸》耗時5年調查「大豹社事件」，從追尋真相到理解事件背後血淚的歷程，扣人心弦。《綠色牢籠》是同名紀錄片側記，導演黄胤毓的文字具引人進入現場的魔力，也帶來紀錄片難以呈現的思辨。

還有兩部設定近未來。台灣小說奇觀《新寶島》，是黃崇凱對台灣與古巴兩座島嶼住民使出的乾坤大挪移，超展開的劇情儘管戲謔，也勾勒出身為中美強權鄰居的困境。川貝母圖像小說《成為洞穴》充滿留白與縫隙，邀讀者帶各自洞穴，得到無需言語的心領神會，是形象化與文字發想極高的藝術成果。

年度翻譯書

翻譯文學方面，有3部關乎消逝與倖存。越裔詩人王鷗行首部小說《此生，你我皆短暫燦爛》，是寄給不識字母親的訴情之書，是一場文字對抗傷痛的戰爭，而文字勝利了。茱迪思．夏朗斯基《逝物之書》不僅談論失去，也探討得到，12則風貌變幻、詩意飽滿，示範了知識性散文的魅力。金息小說《最後一個人》，以300多條韓國慰安婦證言為藍本，流暢地將戰爭的殘虐與創傷經驗投射於外部現實，敘事超乎預期地驚豔，將議題帶到另一層次。

調轉水平視角，「遠方」也可以在腳底下和頭頂上。今年有兩部垂直於地表之作，羅伯特．麥克法倫《大地之下》以文字藝術，超然於地理空間與時間，是自然寫作，更是關於地面下的寓言與語言的書。而《世界是垂直的》像一幅令人驚喜的立體地圖，上窮太空、下探礦洞，每一篇都是精簡而深刻的技術史，並貼合所欲揭露的人權、公義與社會問題。

科普書方面，《真菌微宇宙》刺激讀者思考我們怎樣理解生命的性質，在真菌的啟示面前，又可以怎樣重新解讀生命？《羽毛賊》前半部自然文化史知識量奇高，後半部進入偵探小說風格，作者親自跨海「辦案」，情節引人入勝。

歷史書一本鎖定南美，兩本與中國有關，均值得台灣深思。《白銀、刀劍與石頭》串聯資源、暴力、信仰三道枷鎖，使我們得以從不同角度觀看這塊台灣最多邦交國、卻亟需更多瞭解的拉美地區。《吃佛》以美顙王國公主被抄家滅國的故事為軸，可貴地提供別於以往的視角，對西藏有更深刻的觀察。《從人到鬼，從鬼到人》豐富的檔案及綿密的論證，重建了那個時代的詭譎，讓「為何南京大屠殺始終沒有受到應有審判」的歷史命題，跳脫舊有的控訴框架，變得更複雜但也更合理。

年度生活書《鯨豚記》，創作時長跨越20年，從生態攝影出發，不僅有科學、保育與美學上的種種意義，更收集了大量鯨豚現身的寶貴瞬間_作者金磊_陳宥中攝

年度生活書

本屆生活書有多達4部聚焦戶外且佐以大量精彩圖照的作品，雖然每一部均非尋常人可以辦到，但在疫情悶壞了的當前十分誘人嚮往。《朝聖台灣》集結攝影記者30年行腳，拍攝生動慶典、虔心信眾及神職人員，讓人如歷其境。《鯨豚記》是台灣首位鯨豚攝影師水下20年珍貴的瞬間捕捉，文字記錄了當下悸動，更尊重生命。《造自己的船，環我們的島》完成海上1175公里的壯舉，少見的海洋視角回望陸地，讀者彷彿也暢遊了另一種角度的台灣。《搭便車不是一件隨機的事》135趟便車、35,600公里的旅程，活潑有趣，是精彩的田野筆記、迷人的地理史。

類似的田野踏查，另有題材特殊的《追尋寧靜》，從動物演化、宗教、行銷等角度，大賣場到外太空等場景，探索聲音的未知領域，令人顛覆聽覺體驗，重新思考聲音的價值。

年度生活書《就算牠沒有臉》以24封「對寫通信」討論12道難題，適合對動物議題好奇卻經常糾結、不知如何思考的人_黃宗慧、黃宗潔_陳宥中攝

有幾部作品關乎家庭、身心健康及生命教育，並和當前社會緊密連動。《大腦韌性》將複雜的腦科學闡釋得通俗易懂，並提出可行計畫與全新觀念，讓我們在高齡時代不必束手無策，坐以待病。《親密關係暴力》帶領讀者體察家暴事件經過及相關人等的心歷路程，避免陷入難以求援的循環，各年齡層都有閱讀的必要。《就算牠沒有臉》以24封「對寫通信」討論12道難題，適合對動物議題好奇卻經常糾結、不知如何思考的人。

還有兩部宛如百科全書卻又趣味盎然的作品。《世界文字圖解簡史》獨特的圖像風格，串聯了全球超過百種文字的發展史，解析博學又幽默。《親愛的圖書館》是文學筆法寫成的調查報告，除追查1986年洛杉磯中央圖書館失火真相，還有豐富扎實的書籍史及圖書館逸聞，迂迴穿插，故事性強。

年度童書《守護大海的人》動人地將「燈塔守」的工作及家庭介紹給讀者，附錄還有插圖精美的台灣各地燈塔簡介_作者玉米辰_陳宥中攝

年度童書暨青少年圖書

今年獲選的青少年圖書風貌各異，《探險家旅行圖誌》是知識繪本，生動描述12位探險家的冒險紀錄及對後世的影響，可提升探索世界的志趣。《菲姬闖世界》描寫非洲小女孩為奶奶尋找特效藥的冒險旅程，困難重重卻竭力面對，讓人感受生命的韌性。《聖誕小豬》有別於《哈利波特》，以家庭重組為開端，如何面對失去？如何珍視所有？是J. K. 羅琳送給讀者的聖誕節祝福。

童書方面，本屆圖像設計表現優異。《勇敢的山羊》以極佳平面設計感，呈現羅賓在同伴中孤獨、服務同伴與最終的獨處，時而簡約明朗，時而飽滿瑰麗，結局充滿餘韻。《翠翠掉下去了！》善用紙本優勢，以上下、翻轉創造驚喜，輕鬆有趣地呈現翠鳥轉大人過程，好看又好玩。《入冬前的楓葉信》恣意的水墨渲染充滿韻律，是藝術性極高、值得收藏的繪本。

接納寬容與愛的主題有：《神奇行李箱》，鼓勵孩子摒除成見，以仁慈善良迎接新朋友，插圖雅致、文本簡潔。向田邦子紀念繪本《沒有字的明信片》，描寫戰時的親情牽繫，6雙大小木屐象徵並演繹每個人的情緒，單純卻深刻動人。

還有兩部本土創作凝視台灣。真人真事改編的《守護大海的人》彷彿為無名英雄作傳，讓讀者見證「燈塔守」職人的專業、自尊、責任心與毅力，在平實生活中不平凡的影響。《爸爸的小貨車》則充滿想像力，文字書寫孩子對爸爸的依賴崇拜，畫面卻充滿奇幻景象，讀者彷彿也跟著這趟旅程，克服所有困難，繼續前行。

完整2021 Openbook好書獎書單：

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

年度中文創作

01.《卡西與他們的瓦斯店》，郝妮爾著，南方家園出版

02.《她的小舌尖時時救我》，曹疏影著，黑眼睛文化出版

03.《成為洞穴》，文、圖：川貝母，大塊文化出版

04.《成為真正的人》，甘耀明著，寶瓶文化出版

05.《老派少女購物路線》，洪愛珠著，遠流出版

06.《我長在打開的樹洞》，程廷 Apyang Imiq著，九歌出版

07.《我家住在張日興隔壁》，楊双子著，寶瓶文化出版

08.《拉流斗霸》，高俊宏著，遠足文化出版

09.《新寶島》，黃崇凱著，春山出版

10.《綠色牢籠》，黄胤毓著，前衛出版

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

年度翻譯書

11.《大地之下》，羅伯特．麥克法倫著，Nakao Eki Pacidal譯，大家出版

12.《世界是垂直的》，史提芬．葛雷罕著，高郁婷、王志弘譯，臉譜出版

13.《白銀、刀劍與石頭》，瑪利．阿拉納著，楊芩雯譯，時報文化出版

14.《吃佛》，芭芭拉．德米克著，洪慧芳譯，麥田出版

15.《此生，你我皆短暫燦爛》，王鷗行著，何穎怡譯，時報文化出版

16.《羽毛賊》，柯克．華萊士．強森著，吳建龍譯，馬可孛羅文化出版

17.《真菌微宇宙》，梅林．謝德瑞克著，周沛郁譯，果力文化出版

18.《從人到鬼，從鬼到人》，顧若鵬著，江威儀譯，遠足文化出版

19.《逝物之書》，茱迪思．夏朗斯基著，管中琪譯，大塊文化出版

20.《最後一個人》，金息著，胡椒筒譯，時報文化出版

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

年度生活書

21.《大腦韌性》，桑賈伊．古普塔著，張瓊懿譯，行路出版

22.《世界文字圖解簡史》，文、圖：維達利，鼎玉鉉譯，大塊文化出版

23.《追尋寧靜》，喬治．普羅契尼克著，韓絜光譯，漫遊者文化出版

24.《造自己的船，環我們的島》，陳明忠著，釀出版

25.《就算牠沒有臉》，黃宗慧、黃宗潔著，麥田出版

26.《朝聖台灣》，攝影、口述：陳逸宏，文字撰述：沈維巖，一葦文思出版

27.《搭便車不是一件隨機的事》，李易安著，聯經出版

28.《親密關係暴力》，瑞秋．路易斯．斯奈德著，張馨方譯，馬可孛羅文化出版

29.《親愛的圖書館》，蘇珊．歐琳著，宋瑛堂譯，時報文化出版

30.《鯨豚記》，金磊著，大塊文化出版

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

年度童書暨青少年圖書

31.《探險家旅行圖誌》，文：伊莎貝．明霍斯．馬汀，圖：貝納多．卡瓦赫，張淑英譯，步步出版

32.《菲姬闖世界》，作者：坦姆辛．雅努，插圖：顏寧儀，鄭榮珍譯，幼獅文化出版

33.《聖誕小豬》，作者：J. K. 羅琳，插圖：吉姆．菲爾德，謝靜雯譯，皇冠文化出版

34.《入冬前的楓葉信》，文、圖：菊地知己，米雅譯，步步出版

35.《守護大海的人》，文、圖：玉米辰，交通部航港局出版

（圖／Openbook閱讀誌 提供）

36.《沒有字的明信片》，原作：向田邦子，文：角田光代，圖：西加奈子，林真美譯，小麥田出版

37.《爸爸的小貨車》，文、圖：Mori三木森，拾光工作室出版

38.《勇敢的山羊羅賓》，文、圖：菲利普．喬丹諾，陳怡潔譯，維京國際出版

39.《神奇行李箱》，文、圖：克里斯．內勒–巴列斯特羅斯，柯倩華譯，遠見天下出版

40.《翠翠掉下去了！》，文、圖：科瑞．R. 塔博，柯倩華譯，三民書局出版​