《華燈初上》成最快登上Netflix台灣市場排行榜第一名的台劇

Netflix攜手百聿數碼推出的旗艦懸疑影集《華燈初上》還原 1988年林森北路特有的條通文化，在同檔期強片環伺下，殺出驚人的口碑後座力，11月26日第一季前八集上架後，兩天內迅速榮登Netflix台灣市場收視排行榜第一名，也是Top10排行榜推出以來，最快登上台灣 市場排行榜第一名的台劇，一躍成為年底壓軸台劇霸主。根據Flixpatrol網站的統計，上線48小時立刻在香港以及新加坡市場取得節目排行榜的亞軍以及第五名的好成績。總製作人暨女主角林心如表示：「非常開心，在短短上映幾天就有這樣的好成績，很振奮人心，相信還有很多還沒看的觀眾，也希望他們進來看。」

《華燈初上》第一部集結一線演員同台飆戲，客串名單更讓觀眾像拆禮物般，處處細節充 滿驚喜。首集開場發現無名屍的登山社社員隱藏了林哲熹、宋柏緯，以及剛拿下金馬獎女配角的王渝萱；林暐恆與任容萱分別演出電視台長官與當紅女明星；資深演員王月與沈孟生演出與林心如關係疏離的父母；溫昇豪與六月蔡君茹則演出與林心如不合的哥姐；許光漢與星二代林禹則是起鬨帶張軒睿上酒店的社團同學；值得一提的是，劇中日式酒店「光」演出的客人全都是真正的日本人，也赫然發現躺郭雪芙大腿的酒客正是導演北村豐晴，這些一眼瞬間的客串卡司，讓觀眾對劇組的用心讚嘆不已。

客串卡司裡，最讓觀眾驚豔的角色，非霍建華莫屬，雖然第一部僅出現楊謹華到監獄探視他的畫面，也為該角色埋下伏筆。婚後首次在同一部戲演出，總製作人暨女主角林心如林心如說：「很謝謝他，無條件地支持，什麼角色都沒問，就答應來客串！」此外，林心如 也特別感謝李李仁客串演出的黑道大哥，「李仁哥一開始就打給我說，如果有需要幫忙客串不用客氣，所以我就很不客氣地給了他彪哥這個角色，聽說他到現在還不敢給兒子看。」

在第一部前八集中，觀眾們討論最甚的關鍵認屍戲，林心如表示：「認屍的那場戲很逼 人，開拍前導演就有先問過，覺得哪一場戲要放在比較後面拍，我就說了兩場，認屍戲是 其中一場，心情很壓抑、很複雜，而且我在拍攝之前都不敢看謹華，我是真的到打開後才知道她變成什麼樣子，一切都是很真實的心痛。」而兇手到底是誰？在網上也掀起巨大討論迴響，讓《華燈初上》一躍成為年底壓軸台劇霸主。

Netflix攜手百聿數碼推出旗艦懸疑影集《華燈初上》全劇分為三部曲共24集，11月26日 Netflix全球獨家上線第一部前八集，堅強華麗卡司集結林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張 軒睿、郭雪芙、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉、胡瑋杰、章廣辰、Dora謝雨芝、劉敬、霍建華、鄭元暢、王柏傑、修杰楷、李李仁、加賀美智久、屈中恆、林暐恆、任容 萱、許光漢、沈孟生、王月、溫昇豪、六月蔡君茹、馬念先、海裕芬、鍾承翰、陳博正、范瑞君、林哲熹、宋柏緯、王渝萱、吳昆達、林禹、應采靈、北村豐晴、郭文頤等人共同演出。故事描述由羅雨儂（林心如飾）、蘇慶儀（楊謹華飾）兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡，小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各 自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的無名屍刑事案件。

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