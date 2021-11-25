文策院與金馬創投會議攜手　持續助攻臺灣新銳導演原創作品

為鼓勵新秀導演進行創作及鼓勵原創動畫作品開發，文化內容策進院（文策院）於金馬創投會議設立「文策院原創獎」邁入第三年，並於昨（24）日金馬創投舉辦的頒獎典禮中，由文策院董事長丁曉菁與院長李明哲進行頒獎，得獎作品包括莊翔安導演《媽媽桌球》和游智涵導演《失能少年》兩部作品的企劃案，以及王小棣導演的《魔法阿媽2 - 魔法小豆苗》企劃案。本次得獎的三部作品皆可獲得文策院提供的新台幣三十萬元獎金，並可申請文策院的內容開發與製作資源，以鼓勵新銳導演持續創作，並快速與國際影視市場對接，讓提案與製作及早進入國際影視創投市場。

文策院董事長丁曉菁表示，文策院成立後即與金馬創投會議合作，針對入選金馬創投會議的作品企劃，頒發「文策院原創獎」，包括已在國際上獲得亮眼成績的作品《無聲》、《神人之家》都曾獲獎，希望這個獎項鼓勵臺灣新秀導演持續創作，也增加臺灣作品的產製質、量。

莊翔安導演《媽媽桌球》企劃案獲得金馬創投會議「文策院原創獎」。（圖／文策院 提供）

《媽媽桌球》原為導演入選韓國富川奇幻影展的短片作品，全片以奇幻故事帶出家庭議題，表現亮眼；此次獲獎的長片企劃整體故事完整，期待可發展出臺灣類型電影的新路線。另一部入選作品《失能少年》企劃案的導演游智涵同樣曾因短片製作而受國際影展矚目，本次獲獎作品，以青春期的蠢蠢欲動，看待社會階級與財富不均帶來的衝擊，反映出新世代的創作視角。

動畫片《魔法阿媽》以深刻的祖孫情誼讓觀眾產生高度共鳴，是臺灣觀眾的共同記憶，本次獲獎的動畫《魔法阿媽2 - 魔法小豆苗》更是讓觀眾等待了 20 年的全新續作企劃。臺灣動畫產業基礎雄厚，但原創動畫長片的開發期長，且成本較高，從開發到製作完成更是需要大量的資金與技術投入；為帶動創作者投入原創動畫開發與製作，以增加臺灣原創動畫的市佔率，文策院除提供獎項支持外，也有一系列策進機制，可望帶動國際合資合製，串連國內外資金投入動畫製作，協助業者攻略動畫市場。《魔法阿媽》的修復計畫也獲得文策院支持，在進行長達一年的 4K 數位修復後，即將在 11 月 26 日於全台 42 家戲院同步上映。

游智涵導演《失能少年》企劃案獲得金馬創投會議「文策院原創獎」。（圖／文策院 提供）

2021 年入選金馬創投會議之所有作品，皆可申請文策院「內容開發專案計畫」及「國際合作投資專案計畫」兩方案，凡符合方案資格規定者，可獲得最高新台幣兩百萬開發支持，與最高美金三十萬製作投資或國際行銷支持。更多資訊請上文策院官網(https://ccdp.taicca.tw/)及專屬網站（https://taicca.tw/article/650f23a0）。