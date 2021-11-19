臺文館「百年情書展」本週末國際連線　外銷文協精神

國立臺灣文學館（以下簡稱臺文館）與世界台灣同鄉會聯合會(WFTA，以下簡稱世台會)合作，2021年11月20日及21日與國際連線，推出線上限定「百年情書．文協百年特展」推廣活動。科技跨越時空與地理，追溯文字與歷史，將文協精神外銷國際。

1921年10月17日一群在臺灣以及在海外的知識青年成立了臺灣文化協會，這是一場思想的革命，也是一場啟蒙的運動。也在這個時候，「臺灣人」的概念以及以臺灣為主體的思考方式開始形成。「臺灣是臺灣人的臺灣」成為臺灣人民最深沈的呼喊，最初始的追求。從1921年到2021年，這塊土地經歷了日本殖民、白色恐怖、戒嚴解嚴、政黨輪替，直到當代眼前的自由民主。世世代代的臺灣人前仆後繼承續這個百年追求的使命。

臺文館蘇碩斌館長說明，為了紀念百年前文協成立，在今年5月精心策劃推出了「百年情書．文協百年特展」。有別以往文學展覽的沉重感，策劃團隊以嶄新、清新的主題企劃，將文協留下的痕跡化為情書，展開一場知識分子以情書追求大眾的故事。有鑒於今年各地疫情持續不減，臺文館與世台會共同合作，採取線上方式，將這個在臺灣意識形成過程中有著重要地位的思想啟蒙運動推廣到海外，並且全程以華語及英語雙語進行，希望把臺灣文學帶向世界，也邀請世界走進臺灣文學的迷人境地。

更多「百年情書．文協百年特展」展場照。（圖／國立臺灣文學館 提供）

世台會傅佩芬會長認為，對於世台會來説，紀念百年文協成立更有著特殊的意義。今年同時也是許多同鄉會分會成立50年的紀念。「如同百年前投身於臺灣自治運動以及思想文化運動的海外青年，許多臺灣同鄉會的前輩們也在思想禁錮的70年代在海外展開了一場思想啟蒙的運動，以世界的角度尋找作為臺灣人的意義」。而這也契合臺灣文化協會會歌中揭櫫的「樂為世界人，台灣名譽馨」的意旨。

「百年情書．文協百年特展」推廣活動11月20日（六）21:00由作家林芳瑜（原奧地利台灣協會會員）擔任主持，林佩蓉、王嘉玲兩位策展人以線上特展導覽方式揭開序幕，並由蘇碩斌館長講述「回看百年文協—文化人追求大眾的臺灣情書」。11月21日（日）21:00由清大台文所陳萬益榮譽教授接續以「前進！向著光的所在—臺灣新文學運動百年」為題，細數臺灣新文學百年的歷史腳步。駐德大使也是文學教授的謝志偉以及蘇碩斌館長也將在演講之後加入座談，和全球的觀眾一起共度一個非常文學的週末！

「百年情書．文協百年特展」活動主視覺。（圖／國立臺灣文學館 提供）

活動免費，無須事先報名，詳細活動資訊請見世台會（WFTA）臉書。更多內容可至國立臺灣文學館官網查詢。