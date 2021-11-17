臺史博開館十週年特展　博物館幕後直擊大解密！

國立臺灣歷史博物館（以下稱臺史博）今年10月17日正式升格為三級機構。自2011年開館以來，已累積了14萬件典藏品、推出85檔特展，逾500萬人次的觀眾來到臺史博參觀。今（17）日起舉辦「10x10：臺史博開館十週年特展」，展場以慶祝派對為基調，回顧10年來的重要累積及分享臺史博的點點滴滴，並邀請觀眾一同前來同歡！

臺史博自開館以來，以「大家的博物館」為理念，面對歷史與當代社會議題，持續與群眾對話，並透過對話更了解臺史博的定位及任務。此次展覽呈現臺史博10年來的軌跡，伴隨升格三級機構格外有意義，希望透過輕鬆、有趣的展覽氣氛，與觀眾一同回顧成長軌跡、展望未來。

今日開幕現場開幕儀式簡單而溫馨，並且有館員回娘家活動一路到晚上。張隆志館長於開幕致詞時感謝並勉勵臺史博同仁，11月8日完成揭牌儀式後，正式朝臺史博2.0願景邁進，並將努力營造臺史博擁有合理、健康、正向的工作環境，透過組織活化、數位轉型與國際連結，讓全民對升格後的臺史博更有感。開展現場邀請前館長呂理政先生，致詞時感性地期許臺史博能夠成為眾人營造夢想的舞臺。並邀請華盛頓大學地景建築系教授侯志仁教授觀禮，分享其都市景觀設計的經驗與專長協助推動臺史博二期計畫。

臺史博10年特展特別展出43檔特展主視覺，邀請大家一起透過海報牆回顧精彩的展覽。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

臺史博10週年特展以「10年x 10件事」為主題，策劃10個單元，分享臺史博大小事。其中「深耕」單元呈現臺史博10年來於國際連結、文化平權、戲劇導覽等主題面向的投入及創新；「記憶」單元分享了臺史博藏品來自於民眾捐贈及蒐藏的幕後故事；展覽中回應了開館10年來觀眾最常詢問的10個問題，臺史博園區鴨子、展場人模等人氣項目的秘密小故事。在藏品中，最多民眾捐贈的物件是縫紉機，以及觀眾曾為了兒童廳火車而發生口角等精彩內容，也都在本特展中揭密。

別具意義的是，展覽中透過臉書徵集活動，觀眾分享了10年間與臺史博的新舊回憶，有人透過相隔10年的照片對照，分享男友變老公相知相守的開心，也有人留下與長輩最後合影的全家福故事，溫馨感人。臺史博伴隨大家一同走過10年，也因為大家的支持鼓勵、互動回饋，推動臺史博持續的成長。展覽也特別邀請臺灣史學界、博物館社群、藝文人士等合作夥伴給予10年祝福及期許。

臺史博累積14萬件藏品，跨越史前到當代，藏品類型最大的特色就是民眾捐贈比例高達35％，乘載著眾人的記憶。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

展覽從即日起至111年3月20日止，於臺史博展示教育大樓4樓第三特展室展出，後續將推出升格暨10週年系列活動，有興趣的朋友可透過臺史博官網與臉書，獲得最新訊息。