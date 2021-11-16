5G劇場崛起 兩廳院預計後年成立「第五劇場」

兩廳院上月底在藝文廣場演出台灣首部5G劇作「神不在的小鎮」，吸引線上線下破萬人觀賞；施振榮擔任董事長的科文双融公司，上周也在台北一○一五樓打造台灣首個5G專用劇場「双融域」。中國科技大學室內設計系助理教授施登騰認為，台灣的數位展演能量和觀眾漸漸成熟，「期待下一次大爆發」。兩廳院藝術總監劉怡汝則透露，兩廳院預計後年成立「第五劇場」，專供5G劇作等數位作品演出。

「5G劇場」是指使用5G高網速高頻寬的特性，減低網路卡關、延遲等問題，並能即時傳輸大量數據和影像，實現異地共演、真人演員與虛擬影像共演的科技夢想。5G劇場可讓線上線下、實體虛擬世界融為一體，甚至讓虛擬影像取代真人演員，打造全新的劇場體驗。

「神不在的小鎮」是以5G專網在兩廳院藝文廣場打造一座虛實並存的小鎮，並將劇院中真人表演者的影像即時投射到廣場與現場演員「異地共演」；而觀眾既可線上觀看、亦可到現場參與其中。5G專門劇場「双融域」的首檔作品則是當代傳奇劇場的「蕩寇誌之終極英雄」，讓真人演員與數位虛擬影像共演。

「神不在的小鎮」破萬人觀賞。施登騰透露，疫情期間，巴黎一場5G劇場吸引破千萬人線上線下共同觀賞，可見5G劇場的魅力與可能性。劉怡汝認為，5G劇場運用科技「讓觀眾的五感更打開」。她觀察，許多平常不進劇場的年輕世代，此次透過網路、直播參加「神不在的小鎮」，為劇場帶來更多新的觀眾。