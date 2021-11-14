臺灣文學群星會 「臺灣文學獎金典獎」鍾文音獲百萬大獎

「臺灣文學獎金典獎」2021年贈獎典禮昨（13）日隆重舉行。金典獎是臺灣等級最高、獎金最豐、典禮最尊榮的文學大獎，以不分文類評選、鼓勵文學創意聞名，每年總獎金250萬元。今年「金典獎年度大獎」得主為鍾文音長篇小說《別送》，獲贈獎座1座、獎金100萬元；另選出「金典獎」7名及新人專屬「蓓蕾獎」3名。獎項得主及眾多文壇人士齊聚，宛如文學群星會，一同分享生命書寫的經驗與創作的酸甜滋味。

文化部長李永得表示，非常高興參加文學界最高的獎項「臺灣文學獎金典獎」的頒獎，尤其聽到決審評審團主席小野告知，今年金典獎是「寫作大爆發、作品大爆發」的一年，心中更是振奮。雖然疫情讓大家處於艱辛的時刻，但是有更多的作者投入寫作，讓今年的金典獎投稿數量創新高，共有235部作品同臺競逐，作者年齡層更是橫跨20至80歲，跨越不同的領域。期盼以文學作為起點，讓文學與漫畫、表演藝術、電影等有更多的跨界合作，成為最重要的IP，「文學將成為奠定疫情之後文藝復興重要的基礎」。

國立臺灣文學館館長蘇碩斌也表示，出版的市場正面臨到一個瓶頸，因此這三年來，臺文館嘗試以不分文類的方式徵獎，吸引到非常多各式各樣的作品，確實感受文學的界線逐漸被打開，但文學並非只在紙本，我們也努力打開文學的能見度，例如與文策院合作，讓文學被各種藝術形式看到進而結合。

文化部長李永得（左）頒贈金典獎年度大獎獎座予得主鍾文音。（圖／國立臺灣文學館 提供）

「金典年度大獎」得主鍾文音認為《別送》獲獎對她而言是悲欣交集，若母親在場會是更大的祝福。鍾文音說自己可能是入圍臺灣文學獎最多次的人，但卻遲遲未能再得獎。《別送》的書寫其實是一場提前準備的文字葬禮，為母親送行，圓滿送別，她以文學的雙向救贖，將受苦轉成文字，癒合傷口，使喜悅到來。她說「我只是一個帶領者，得獎的是我的母親，謝謝她。」

「金典獎」得主亦分別發表得獎感言，《間隙：寫給受折磨的你》作者平路說「寫作是一種修行、修煉，經過病痛明白了閱讀和寫作幫我渡過難關。生命無常，如果可以把支離破碎的字跡放到作品中是多好的事」。《零度分離》的伊格言風趣的說「我媽媽今天有來，猜測她比我更興奮，感謝父母及寫作上一路支持我的人。很想得蓓蕾獎，可惜我已不是一朵蓓蕾了」。《老派少女購物路線》的洪愛珠也指出「我媽媽是我的靈感來源，讓我從不寫作的人變成得獎者」。以《新寶島》獲獎的黃崇凱則說「感謝所有出版界與一起寫作的朋友，我們看到彼此都好好的，謝謝文學」。《張愛玲的假髮》作者張小虹與《荒涼糖果店》羅智成雖無法親赴典禮，但皆由代領者轉達滿滿感謝之情。

國立臺灣文學館長蘇碩斌（右5）、典禮主持人謝哲青（左1）及金典獎得主合影。（圖／國立臺灣文學館 提供）

此外，備受矚目的「蓓蕾獎」將3位新人作家推上文壇。陳宗暉以《我所去過最遠的地方》獲獎，他說「這個獎像是祝福我成為生命中的一個新人。當時是以寫遺書的心情寫下，現在卻成為我的力量，這個獎是朵蓓蕾，讓我覺得生生不息。」。以《我長在打開的樹洞》獲獎的程廷是花蓮太魯閣族的原住民作家，他生活的支亞干部落有一條名為Rangah Qhuni的支亞干溪，意思是「打開的樹洞」，他說「打開的樹洞是我生長的地方，我被栽種的位置，永續相恨與相愛的寫作來源」。同獲蓓蕾與金典雙獎的《馴羊記》作者徐振輔說「寫第一本書，把我二十幾年寫進去，深刻感覺不會再寫出這樣的類型。」他也打趣的說「我現在還在讀書，金典獎有相當不錯的獎金，是寫作很好的鼓勵。」。

決審評審主席小野（左2）及蓓蕾獎得主陳宗暉、程廷、徐振輔（左起）合影。（圖／國立臺灣文學館 提供）

金典餘韻尚在發酵，後續還有4場與作家面對面的金典沙龍，將於臺南、臺北辦理，包含11月20日陳宗暉、12月11日鍾文音在臺文館文學沙龍；11月21日徐振輔、平路於臺灣文學基地悅讀館。報名與活動訊息請上「臺灣文學獎 Online2020」粉絲團（https://reurl.cc/2g708v）及臺灣文學獎官網 （https://award.nmtl.gov.tw/）查詢。