2022「金蝶獎」13本入圍名單出爐　 台灣常民元素設計當道

「2022金蝶獎—台灣出版設計大獎」昨 （11）日公布13本入圍名單！評審團發現，今年入圍作品展現出有別於以往不同風格，甚至百花爭鳴，除了大膽採用過去被視為低俗、傳統材質，混合過去和現代裝幀手法，誕生出一種「混種文化」，台灣常民元素也被驚喜轉化在設計中，而開始重新尋找台灣本土文化的脈絡，正是讓台灣原創的豐富度，愈來愈精彩。

邁入第18屆「金蝶獎」台灣出版設計大獎，由台北書展基金會主辦，國立臺灣師範大學圖書館協辦，是國內表揚書籍設計最重要的獎項。參賽資格以自2020年7月1日起至2021年6月30日初版或改版重新設計之台灣原創出版品為主，今年報名作品總計有283件，選出13件入圍作品，將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎10名。眾所矚目的金銀銅獎三位得主，預計將於2022書展大獎暨金蝶獎公布記者會中見分曉。

本屆評審團由國內設計界翹楚所組成，包括教父級設計師AKIBO李明道、台灣師範大學設計系教授許和捷、三頁文設計負責人顏伯駿、卵形設計工作室負責人葉忠宜，以及曾獲得「金蝶獎」金獎肯定的品墨良行創辦人王慶富共五位，皆擁有豐富的跨界設計經歷，為今年書籍設計的趨勢，提供全新的瞻觀及視野。

台灣常民元素成顯學

縱觀今年參賽作品，評審團皆認為整體在書籍設計上已達到一種水平，除了善用紙材上的變化及運用，內容也比往年來得豐富，尤其看到不少設計師向台灣在地文化取樣，從內容到材質的轉化，運用在新的設計語彙上，台灣常民元素成了顯學。

評審葉忠宜說，台灣的書籍裝幀一直在進步，但當大家開始對「美」感到疲乏，市場慢慢有了一個共識：「美，是否還有其他可能性?」，而這個可能性，就在這次入圍作品中看到：不管是《台女Tai-Niu：最邊緣的台北女子圖鑑》屬於台灣的繽紛色彩、《萬華世界・特集》的宮廟文化、《過年誌》運用台灣過年紅包的習俗，都成功將台灣常民元素轉化出來。葉忠宜指出，設計師運用台灣常民文化中的色彩，來喚醒生命記憶的共感，這些台灣繽紛色彩，過去常被視為不精緻、低俗的元素，因為這幾年的文化驅動，讓設計師也嘗試捕捉趨向台灣這股流動的社會意識。

從事唱片視覺設計多年的評審顏伯駿也認為，現在設計師開始敢用這些，在過去容易被視為低俗、比較傳統材質，並把它運用在新的設計語彙上，可以看出，台灣設計師透過西化和日化過程中，正開始重新尋找自己本土的脈絡，相信在未來出版品中，這種主題會愈來愈豐富。

用時事展現設計的溫度

除了台灣常民元素的轉化，這兩年疫情影響，促使人們沈澱、反思，也反映在今年參賽作品中。評審李明道指出，今年入圍作品，出現不少著墨自身周遭的議題，例如：親人、家庭、信仰、愛情，或關注自己土地、自然生態等，這些看似很個人、不起眼、常被漠視的議題，今日能被看到，除了靠創作者堅持，也是透過出版方以裝幀設計讓人感受溫暖。

《1+1+1》是最令評審李明道印象深刻的作品。他說，作品主軸簡單，主要講爸爸和孩子的互動，生活場景在我們熟悉的城市，風格平實又簡單，卻可以感受到作者想傳達的情感；而像《費洛蒙：遠距離》和《台女Tai-Niu》這類女同志議題，或《獵人帶路》討論古早歷史和老地圖，或因疫情廣受矚目的《萬華世界・特集》，這些原本不被關心的議題，如今以出版型式讓大家看到，在裝幀上，依內容不同而採取完全不一樣的設計，也反映出台灣視覺藝術的多元豐富性。

2022第18屆金蝶獎評審團隊，由左至右：顏伯駿、李明道、許和捷、王慶富、葉忠宜。（圖／台北國際書展 提供）

混種文化的誕生

「從裝幀上的特殊性，還是可以看到設計用心之處。」評審許和捷指出，今年大部分參賽書籍都能恪守「裡應外合」的概念，即從書籍內涵、編輯邏輯到最後書封裝幀，達到一致性的表現手法。儘管部分作品裝幀手法和過去太過相似，仍有一些年輕設計者，針對內容設計的用心，嘗試從內容節奏、紙張選擇，到整個書封不受限於傳統的裝訂模式，這是非常難能可貴的。

評審顏伯駿表示，台灣的設計脈絡來自於日本和西方，若我們重新找回台灣文化是什麼，找回了我們以前傳統的工法，再以這樣的設計風格、主題，結合過去和現代裝幀的手法，使它變成一個新的混血設計，一個混種文化的誕生，是一個很好的現象。

鼓勵大膽實驗玩設計

針對今年入圍作品，顏伯駿認為有點可惜的是，大膽實驗的內容變得比較少見，「評審們都有共識：我們都在尋找一種形式上的突破。」顏伯駿指出，過去幾年在書籍裝幀上，大家開始大膽運用異材質，甚至用一些非傳統工業材質，直到最近有些材質用久了會看膩，像縫線、塑膠布等塑膠材質，或各種燙金、印刷油墨的推疊，這算是滿常見的。其實台灣是一個很好做實驗的環境，不管是設計師或出版社，不妨可以更大膽去玩、去實驗。

曾連金蝶獎金獎肯定的設計師王慶富，也提出他對今年參賽作品的看法。王慶富指出，台灣書籍設計雖已達到一種水平，但在印刷上的表現上，少了一些驚艷，缺乏實驗性表現，因為出版並不是一種複印，作為設計師要懂得更多。他認為，雖然今年的作品在裝幀表現也趨於保守內斂，但並非不好，因為設計要回歸到文本內容，同時要照顧閱讀性的理性思維、也想滿足自己設計的欲望，需要在中間拿捏分寸。

2022第18屆金蝶獎以台灣原創作品為主，競爭激烈。（圖／台北國際書展 提供）

金銀銅獎落誰家 2022年4月見分曉

第18屆金蝶獎決選選出13件得獎作品，所有得獎作品將前往德國萊比錫，角逐成為「世界最美麗的書」，並於2022年台北國際書展「書展大賞館」展示。至於13本得獎書中，金銀銅獎究竟獎落誰家？則靜待2022年4月台北國際書展得獎公布記者會揭曉。