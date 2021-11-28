臺中城市閱讀 李明璁談世代對市場裡人事物的理解與記憶
臺中市2021城市閱讀系列活動最終場日前邀請社會學家李明璁以城市中最富有生活感的場域「市場」出發，談市場對一地的象徵性，談節目《我在市場待了一整天》人事物的距離與視角，也分享用不同步調與城市相處的旅行方式。
李明璁提到城市中最多人去、最有地方感的地方分別是車站及市場，通常交通也都很方便，能夠促使在地居民自然聚集是建立市場很基本且重要的條件。市場承載著常民生活的記憶，卻也是易燃的所在，每一次的火災都是一次更新與整頓，但有些被抹除、被重建後消失的美麗與哀愁將不復存在，李明璁說「人們記得來時路，才能對未來有想像」。
節目《我在市場待了一整天》看起來很隨意的閒聊，其實在事前籌備做足功課，但他說「到了現場我們拋開手上的資料，因為這不是按圖索驥的到此一遊」，以北歐Slow TV為原型，希望打造散漫隨性卻隨時可以慢下來品味的內容。李明璁提到「旅行的核心其實是體驗各種可能」，並在體驗過程找到奇妙的共感。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言