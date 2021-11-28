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臺中城市閱讀　李明璁談世代對市場裡人事物的理解與記憶

聯合新聞網 / 讀.書.人
臺中市2021城市閱讀系列活動最終場日前邀請社會學家李明璁在大墩文化中心開講。（圖／臺中市政府文化局　提供）
臺中市2021城市閱讀系列活動最終場日前邀請社會學家李明璁在大墩文化中心開講。（圖／臺中市政府文化局　提供）

臺中市2021城市閱讀系列活動最終場日前邀請社會學家李明璁以城市中最富有生活感的場域「市場」出發，談市場對一地的象徵性，談節目《我在市場待了一整天》人事物的距離與視角，也分享用不同步調與城市相處的旅行方式。

李明璁提到城市中最多人去、最有地方感的地方分別是車站及市場，通常交通也都很方便，能夠促使在地居民自然聚集是建立市場很基本且重要的條件。市場承載著常民生活的記憶，卻也是易燃的所在，每一次的火災都是一次更新與整頓，但有些被抹除、被重建後消失的美麗與哀愁將不復存在，李明璁說「人們記得來時路，才能對未來有想像」。

節目《我在市場待了一整天》看起來很隨意的閒聊，其實在事前籌備做足功課，但他說「到了現場我們拋開手上的資料，因為這不是按圖索驥的到此一遊」，以北歐Slow TV為原型，希望打造散漫隨性卻隨時可以慢下來品味的內容。李明璁提到「旅行的核心其實是體驗各種可能」，並在體驗過程找到奇妙的共感。

李明璁笑說為了講座準備的簡報沒想到光第一頁就講超過一小時，妙趣橫生的詼諧分享讓全場意猶未盡。（圖／臺中市政府文化局　提供）
李明璁笑說為了講座準備的簡報沒想到光第一頁就講超過一小時，妙趣橫生的詼諧分享讓全場意猶未盡。（圖／臺中市政府文化局　提供）

活動詳情可上城市閱讀系列活動網站粉絲專頁 查詢

火災 文化局 李明璁 閱讀

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