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臺中城市閱讀　連俞涵攜讀者打開五感，體驗劇場的角色互動

聯合新聞網 / 讀.書.人
《一把青》女主角連俞涵在講座現場分享劇本閱讀，並現場邀請民眾透過朗誦感受劇本裡文字欲表達的強烈情緒。
《一把青》女主角連俞涵在講座現場分享劇本閱讀，並現場邀請民眾透過朗誦感受劇本裡文字欲表達的強烈情緒。

臺中市2021城市閱讀系列活動為了讓市民更貼近不同領域的名人，在10月份邀請了新生代演員連俞涵擔任講師，身兼作家的她，在講座中分享她如何從生活的步伐中找到轉換至寫作、劇場、戲劇上的啟發。

她提到：「羅密歐與茱麗葉的故事中提到，玫瑰即使它名字不叫玫瑰，你仍然可以聞到它的芬芳。」當你開始試圖揣摩這個畫面時，即使你沒有看到玫瑰的本體，想像力就已經帶你拾起一點可能扎到手指會有點痛，並且傳來陣陣花香的花了。而這不但是打開五感的練習，也是認真生活的一個很具體的表現。

講座中她也帶來了鮮少在圖書館中被翻閱的劇本書給觀眾傳閱，並且隨機的邀請三位觀眾用最直接自然的方式讀出劇本中的對白，這個互動的過程也現場觀眾將自身經歷轉換成話語建構出個性化的口氣與故事，讓劇本閱讀的體驗完整傳遞。

「演出一個角色可以把想像的個性帶入，但演自己卻是最難的，演員是了解自己的過程。」連俞涵最後也用戲劇的經驗，鼓勵觀看直播以及現場的觀眾用更藉由放開五感和自己溝通的方式認識自己。

活動詳情可上城市閱讀系列活動網站粉絲專頁 查詢

直播 圖書館 劇場 連俞涵 閱讀

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